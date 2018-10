Lễ trao giải báo chí toàn quốc Tự hào ND Việt Nam 2018

Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2017-2018 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức và giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam và Công ty CP Phân bón Bình Điền trực tiếp phối hợp thực hiện. Sau gần 1 năm phát động Giải, BTC đã nhận được gần 1.300 tác phẩm dự thi, trong đó có các tác phẩm gửi đến để đăng trên Báo NTNN/Dân Việt và các tác phẩm từ các chi hội Nhà báo cả nước gửi về (bao gồm gửi về Hội Nhà báo Việt Nam và Báo NTNN). Theo đó, Ban Tổ chức đã chọn ra được 77 tác phẩm (55 tác phẩm từ hơn 1.100 tác phẩm gửi về Báo NTNN để đăng tải trên Báo NTNN và 22 tác phẩm từ gần 250 tác phẩm do các Chi hội Nhà báo gửi về để lọt vào vòng sơ khảo. Tiếp đến, Ban Tổ chức đã chọn lựa được 25 tác phẩm lọt vào chung khảo. Ngày 24.9.2019, Ban Giám khảo gồm 5 thành viên là những nhà văn, nhà báo nổi tiếng do Nhà thơ Trần Đăng Khoa làm Trưởng Ban đã chấm điểm và nhận xét kỹ lưỡng từng tác phẩm. Kết quả, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng chất lượng từng tác phẩm, các thành viên Ban Giám khảo đã tiến hành chấm độc lập điểm số đối với các tác phẩm và đã có 11 tác phẩm được chấm điểm cao để chọn ra các giải: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.