Lời khai lý do chém xế sang Audi của trùm ma túy cầm lựu đạn cố thủ

(Dân Việt) Ba ngày bị tạm giữ tại Công an TP.Vinh (Nghệ An) do hành vi cầm lựu đạn chống đối cảnh sát trước khi bị bắt, Lê Ngọc Sơn bắt đầu hé lộ nguyên nhân cầm kiếm chém xe Audi vào một tuần trước đó.

Như Dân Việt đã đưa tin: Vào gần 24h đêm 1.10, đối tượng Lê Ngọc Sơn (SN 1985) - người ôm lựu đạn cố thủ suốt 14 giờ tại ngôi nhà số 128, đường Hồng Bàng, TP.Vinh (Nghệ An) đã bị bắt. Lê Ngọc Sơn. Nguồn: PLO Lời khai lý do hủy hoại tài sản của trùm ma túy Theo VNE: Tại cơ quan công an, Sơn khai có mâu thuẫn về khoản tiền hàng tỷ đồng với chị Hoàng Lan Phương (35 tuổi, trú TP.Vinh, Nghệ An). Ngày 24.9, Sơn mượn ôtô của anh rể, mang theo hai thanh kiếm dài một mét có cán gỗ đi tìm chị Phương. Hay tin người phụ nữ có mặt tại một gara ở xã Nghi Phú (TP.Vinh), anh ta lái xe tới song không gặp. Tại đây, Sơn thấy chiếc Audi màu vàng của em gái chị Phương nên cầm hai kiếm chém vỡ kính chắn gió và gương. Gây án xong, Sơn lên xe rời hiện trường. Khi bị cảnh sát đến nhà bắt do làm hư hỏng tài sản, Sơn đã cầm lựu đạn cố thủ hơn 14 tiếng ở căn phòng ở tầng hai. Giải thích lý do chống đối, Sơn nói "có nhiều chuyện bức xúc khó nói và ở chân đang có một vết thương chưa khỏi nên không muốn bị bắt". Sơn nói với cảnh sát rằng quả lựu đạn được một người Lào không quen biết đưa trong lần đầu gặp mặt và không biết là loại gì. Dù Sơn quả quyết không trong tình trạng "ngáo đá" khi cố thủ song nhà chức trách nhận thấy anh ta có biểu hiện của người sử dụng ma túy ở mức nhẹ. Hồ sơ của Công an Nghệ An xác định Sơn cầm đầu một đường dây ma túy lớn từ Lào về Nghệ An hơn một năm trước, khi 4 đồng phạm bị bắt thì anh ta bỏ trốn ra nước ngoài. Quả lựu đạn trên tay của Sơn lúc đang cố thủ trong nhà. Nguồn: VNE Đại diện nhà chức trách Nghệ An giải thích việc Sơn trở về Việt Nam nhưng chưa bị bắt là do "thời cơ bắt giữ chưa chín muồi nên ban chuyên án chưa thực hiện". Có thể Sơn khi bị bắt về việc huỷ hoại chiếc Audi, Sơn biết rồi sẽ bị xử lý về hành vi buôn bán ma tuý nên mới cố thủ và liều chết. Công an Nghệ An đánh giá Sơn là kẻ cộm cán, bản tính lạnh lùng, khi khai luôn "tìm cách giảm nhẹ tội nhất cho bản thân". "Trong thời gian cố thủ bằng lựu đạn, Sơn vẫn bình thản dùng Facebook cá nhân để thách thức công an. Khi được kêu gọi đầu hàng, Sơn vẫn nhắn tin, gọi điện và chụp cả ảnh đang nắm quả lựu đạn trên tay để gửi cho công an nhằm chứng minh bản lĩnh", một cảnh sát tham gia phá án kể. Nguồn: VNE Trùm ma túy từng phải đi tù Theo TTXVN: Tại bản kết luận đánh giá tài sản số 201 ngày 1.10 của Hội đồng giám định xác định, tổng thiệt hại đối với chiếc xe ôtô biển kiểm soát 37A-256.95 do Lê Ngọc Sơn gây ra là 175 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Vinh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp số 68 ngày 28.9 đối với Lê Ngọc Sơn về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự năm 2015. Chiếc Audi bị Sơn dùng kiếm chém. Nguồn: VNE Khoảng 8h ngày 1.10, Công an TP.Vinh cử 1 tổ công tác đến chỗ ở của Sơn, số 128 đường Hồng Bàng để thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Quá trình thi hành lệnh, Lê Ngọc Sơn và Hoàng Ngọc Sinh (bạn của Sơn khi đó có mặt trong nhà) đã có hành vi chống đối, mỗi người cầm trên tay 1 quả lựu đạn đe dọa, cản trở tổ công tác và cố thủ trong nhà của đối tượng. Sau đó, Hoàng Ngọc Sinh xin đầu thú khi nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Trong khi đó, Sơn vẫn ngoan cố, lỳ lợm chống đối lực lượng chức năng. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng gồm: cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, chó nghiệp vụ… cùng phương tiện bao vây, chốt chặn, phong tỏa hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân sống xung quanh khu vực, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động thuyết phục, đấu tranh với đối tượng. Đến khoảng 23h40 cùng ngày, khi biết không thể chống đối được nữa nên Sơn đã ra đầu thú. Ngay sau đó, cơ quan công an đã khám xét nơi ở của Sơn, thu giữ 1 quả lựu đạn tại phòng ngủ tầng hai, 1 bình gas màu hồng, 1 con dao cùng 1 số giấy tờ, tài liệu khác. Trước đó, vào năm 2005, đối tượng Lê Ngọc Sơn bị Tòa án Nhân dân thành phố Vinh xử phạt 20 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy". Hoàng Ngọc Sinh có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (năm 2014) và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” (năm 2016). Lê Ngọc Sơn và Hoàng Ngọc Sinh (bên phải) tại cơ quan điều tra. Nguồn: VNE Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

