Luật sư phân tích vụ thảm án yêu râu xanh giết 4 người ở Cao Bằng

Theo các luật sư, cùng một thời điểm phạm tội, nghi phạm Lý Đình Khánh trong vụ thảm án sát hại 4 người ở Cao Bằng đã phạm 3 tội đặc biệt nghiêm trọng được quy định tại BLHS.

Ảnh hiện trường vụ án. Nghi phạm không còn tính người Vụ thảm án , sát hại 4 người, trong đó có 2 trẻ nhỏ do nghi phạm Lý Đình Khánh (SN 1987, trú tại cụm dân cư Kéo Chả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, Cao Bằng) gây ra đang gây rúng động dư luận trong những ngày qua. Trao đổi với PV, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, nếu bị xác định chính xác là hung thủ gây ra vụ án thì hành vi phạm tội của nghi phạm Lý Đình Khánh thể hiện rõ sự dã man, xâm phạm đến quyền được sống của người khác được pháp luật bảo vệ. Đặc biệt, hành vi này còn tàn ác hơn khi nghi phạm tước đi mạng sống của nhiều người, trong đó, có 2 cháu nhỏ là đối tượng được pháp luật Việt Nam cũng như công ước quốc tế về quyền trẻ em bảo hộ. Luật sư Thanh nhấn mạnh, mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm và từ thông tin ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy nghi phạm trong vụ án này không còn tính người. Căn nhà vợ chồng anh Triệu Văn Long sinh sống cũng là nơi xảy ra vụ thảm án. Với hành vi của nghi phạm Khánh gây ra, theo luật sư Thanh đã phạm vào tội Giết người theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo đó, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Giết 2 người trở lên; Giết người dưới 16 tuổi; Có tính chất côn đồ; Tái phạm nguy hiểm. "Trong trường hợp này, hành vi của nghi phạm Khánh gây ra là giết 2 người trở lên trong đó, còn có 2 trẻ em nên nếu kết tội sẽ bị áp dụng định khung tăng nặng", luật sư Thanh nói. Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) nêu rõ, theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho thấy, trong cùng một thời điểm phạm tội, nghi phạm Lý Đình Khánh đã phạm 3 tội đặc biệt nghiêm trọng được quy định tại Bộ luật Hình sự. Cụ thể, là tội "Giết người", "Hiếp dâm" và "Hủy hoại tài sản" được quy định tại điểm a, b, n, p Khoản 1, Điều 123; Khoản 1 Điều 141; Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015. Hành vi phạm tội "tái phạm nguy hiểm" Luật sư Thơm phân tích, theo thông tin của chính quyền địa phương, trước khi gây ra vụ thảm sát thì vào năm 2014, nghi phạm Khánh đã chấp hành xong hình phạt 3 năm tù về Tội hiếp dâm trẻ em. Căn cứ quy định tại điều 122 Bộ Luật HS năm 1999 thì tội hiếp dâm trẻ em là loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Tính đến thời điểm năm 2018, nghi phạm Khánh chưa được xóa án tích nên việc phạm tội lần này được tính tái phạm nguy hiểm theo quy định tại điểm a, Khoản 2 Điều 53 BLHS 2015 quy định về Tái phạm và tái phạm nguy hiểm. Cụ thể, bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý... Luật sư nêu rõ, đối với tội "Hiếp dâm" kể cả trường hợp đối tượng chưa giao cấu thành công vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này theo Điều 141 BLHS. Nghi phạm Lý Đình Khánh. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng. Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, nghi phạm Lý Đình Khánh khai nhận, vào chiều ngày 6/5, Khánh đi giúp gia đình bên ngoại chị Phương (SN 1984) làm nhà nên có uống rượu không làm chủ hành vi dẫn tới việc phạm tội. Đối với việc người phạm tội sử dụng rượu bia hay chất kích thích mạnh nào khác, luật sư Thơm chỉ rõ, dù có mất khả năng nhận thức hay điều khiển vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Luật sư nêu rõ, nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, với hành vi giết nhiều người dã man tàn bạo và hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cho cả 3 tội là Tử hình. Điều 123. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Giết 02 người trở lên; b) Giết người dưới 16 tuổi; n) Có tính chất côn đồ; p) Tái phạm nguy hiểm;

Theo Hoàng Đan (Trí thức trẻ)

