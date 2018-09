Mẹ 19 tuổi tử vong sau 3 tiếng nấc, hai bé song sinh khóc rạc cổ vì khát sữa

Khi đang ngủ cùng 2 đứa con sinh đôi chưa đầy một tháng tuổi, Mai bỗng nấc nghẹn rồi lịm dần, sau đó tử vong dù đã được gia đình đưa đi cấp cứu.

Clip Vĩ chia sẻ về hoàn cảnh gia đình kể từ khi vợ qua đời. Hạnh phúc ngắn ngủi của đôi vợ chồng trẻ Gần 1 tháng kể từ khi vợ qua đời, Nguyễn Văn Vĩ (SN 1997, ở thôn Trại Đát, xã Tuân Lộ, Sơn Dương, Tuyên Quang) chưa có một ngày trọn vẹn ở nhà để lo hương khói, cúng cơm cho vợ. Vĩ cho biết, cuộc sống vợ chồng đang hạnh phúc với hai đứa con song sinh vừa mới chào đời thì bất ngờ tai họa ập đến khiến mọi thứ tiêu tan. Vĩ lóng ngóng chăm con khi người vợ qua đời. Vĩ và vợ là Bàn Thị Mai (SN 2000) lấy nhau từ năm 2017, dù còn trẻ nhưng hai vợ chồng quyết định sẽ có con luôn để sớm yên bề gia thất. Khi vợ có bầu, Vĩ thường xuyên đưa vợ đi khám theo tư vấn của bác sĩ. Niềm vui của hai vợ chồng được nhân đôi khi bác sĩ thông báo vợ Vĩ mang thai đôi hai cô “công chúa”. Cũng kể từ khi vợ có thai, vợ Vĩ nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, còn bản thân Vĩ làm tăng ca ở công ty để kiếm thêm thu nhập lo cho vợ và chuẩn bị để chào đón 2 “thiên thần” sắp chào đời. Tưởng chừng hai con chào đời sẽ là niềm hạnh phúc bất tận, nhưng tai họa ập đến cướp đi bao dự định của đôi vợ chồng trẻ. Ngày 8/8, hai con gái của Vĩ cất tiếng khóc chào đời khi đang ở tuần thai thứ 37. Con gái đầu của Vĩ có tên Nguyễn Bảo Anh nặng 2.5kg, còn bé thứ hai tên Nguyễn Ngọc Anh nặng 2.0kg. Dù mang thai đôi nhưng may mắn là cả vợ và hai con gái của Vĩ đều khỏe mạnh. Sau gần 1 tuần sinh mổ, cả gia đình Vĩ về quê ở Sơn Dương, Tuyên Quang trong niềm vui và hạnh phúc của cả gia đình, dòng tộc. Giờ đây Vĩ phải sống cảnh gà trống nuôi con. Đưa vợ về quê được vài ngày, Vĩ quay trở lại công ty làm việc, hàng tuần Vĩ tranh thủ chút thời gian ít ỏi về bên vợ và con. Vĩ nói đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời, vì Vĩ được sống với bổn phận của một người chồng, người cha thật sự. Nói đến đây, nước mắt của Vĩ lại tuôn trào, giờ đây dù vẫn là người cha đầy trách nhiệm, nhưng vợ đã mãi mãi ra đi, Vĩ muốn cũng chẳng thể chăm sóc vợ thêm được nữa. Tiếng nấc định mệnh trong đêm tối Nhắc về đêm định mệnh, khi người vợ trẻ mãi mãi ra đi, Vĩ nghẹn ngào chẳng nói thể thành lời. Ngồi bên cạnh em trai, anh Nguyễn Văn Hùng, là người chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối cho biết sự việc xảy ra rất nhanh, khiến cả gia đình vô cùng bất ngờ và bối rối. Nhớ về người vợ của mình, Vĩ cúi mặt để giấu đi những giọt nước mắt. “Rạng sáng ngày 1/9 (khoảng hơn 1h), khi cả nhà đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng Mai nấc rất lớn ở trong phòng. Thấy bất thường mọi người chạy vào xem, lúc đó còn tưởng Mai đang mơ ngủ. Sau đó, Mai tiếp tục nấc 1 cái nữa, lúc này tay chân Mai nổi gân xanh và bắt đầu lạnh đi. Đến lần nấc thứ 3 thì Mai lịm dần, lúc đó mọi người hô hoán bế 2 cháu nhỏ ra ngoài, đồng thời bế Mai đi cấp cứu. Sau 2 giờ cấp cứu ở bệnh viện, Mai đã không qua khỏi. Bác sĩ nói Mai bị cảm, đường xa đưa đến viện muộn quá nên đã tử vong”, anh Hùng kể lại. Hai đứa trẻ nhớ hơi ấm và bầu sữa mẹ nên khóc đến lúc tím tái cả người. Mai tử vong khi hai con gái tròn 22 ngày tuổi. 3 ngày đầu khi mẹ mới qua đời, hai cháu khóc rạc cổ vì nhớ hơi ấm và bầu sữa của mẹ. Sau đó, cả 2 cháu đều kiệt sức và ốm nặng. “Khi đó vợ mới mất được 3 ngày, nhưng nhìn con khóc tím tái hết cả người, tôi vội thuê xe đưa 2 con đi viện. Nếu cứ chần chừ, nhỡ hai con có mệnh hệ gì thì tôi không biết phải ăn nói với vong linh vợ thế nào”, Vĩ vừa nói vừa gạt đi giọt nước mắt. Cũng kể từ đó đến nay, Vĩ cùng 2 con đi hết từ bệnh viện tỉnh, cho đến Bệnh viện Nhi Trung ương để chăm con. Dù vợ mới mất nhưng cũng chẳng có một ngày ở nhà trọn vẹn để cúng cho vợ bữa cơm. Cháu lớn đã ra viện, cháu nhỏ vẫn phải nằm điều trị nên Vĩ phải thuê phòng gần bệnh viện để chăm sóc cả 2 con. Tin n óng 'Lạnh gáy' nhà hỏa táng 12 tỷ bỏ hoang ở Hội An Cháu bé bị bỏ trong hố nhà vệ sinh: Hé lộ nguyên nhân không ngờ Nạn nhân sống sót kể lại vụ thanh sắt rơi từ công trình làm chết người “Từ khi con đi viện, chỉ khi nào nhờ được người chăm con, tôi mới tranh thủ về thắp cho vợ nén hương rồi lại xuống với con luôn. Ông bà nội ngoại đều đã già yếu cả rồi nên việc chăm con nhỏ cũng không tiện”, Vĩ nói. Sau 3 tuần nằm viện điều trị, cháu Bảo Anh đã được ra viện, còn cháu Ngọc Anh vẫn đang trong tình trạng viêm phổi. Để có thể chăm được cả 2 con, Vĩ phải thuê 1 phòng trọ ở gần BV Nhi Trung ương để tiện việc đi lại và chăm sóc. Kể từ khi tai họa ập đến gia đình, Vĩ nghỉ làm ở công ty và không có khoản thu nhập nào thêm, chính vì thế tiền điều trị cho con từ khi nhập viện đến nay, Vĩ đã phải vay gần 20 triệu. “Giờ đây, mong muốn lớn nhất của tôi là các con nhanh khỏi bệnh để về nhà, hàng ngày vừa chăm con, vừa lo hương khói cho người vợ, sau đó tôi sẽ tiếp tục đi làm kiếm tiền trả nợ”, Vĩ nói. Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Văn Vĩ - thôn Trại Đát, xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ĐT: 037 348 3391 Hoặc số tài khoảng ngân hàng:8101205199749. Chủ TK: Nguyễn Văn Vĩ. Chi nhánh ngân hàng Agribank Sơn Dương, Tuyên Quang

Theo Đình Phương (Khám phá)

