Mẹ đẻ con rồi nhét xuống nhà vệ sinh, bà nội cứu cháu vì thấy tay giơ lên

Sau khi sinh, người mẹ vứt con xuống hố nhà vệ sinh. Đến sáng, bà nội thấy cánh tay của cháu bé nên vội gọi hàng xóm đến cậy nắp nhà xí đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hình ảnh của bé trai ở trong viện. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin một bé trai sơ sinh bị mẹ đẻ rơi trong nhà nhà xí, sau đó bà nội phát hiện đưa đi Bệnh viện A Thái Nguyên cấp cứu khiến dư luận xôn xao. Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội có nội dung như sau: “Một bé trai 3,2kg bị mẹ ruột đẻ trong nhà xí xong nhét xuống lỗ gạch ở hố xí. Cái lỗ hố xí ở quê miệng nó chỉ nhỏ như viên than tổ ong, vậy mà nhét cho bé chui xuống hố… sau đó người mẹ về giường nằm như bình thường. Câu chuyện và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. May sao bà nội bé đi vệ sinh thấy mỗi bàn tay bé thò thò ra khỏi hố phân, bà kêu hàng xóm sang đập nhà xí moi bé lên, giờ bé đang nằm tại viện A Thái Nguyên. Mẹ bé đã trốn không dám về, bố thì làm ở Hà Nội, chỉ có bà nội và hàng xóm lo cho bé. Nhìn những vết thương hằn trên người bé mà chảy nước mắt… Cũng may ông trời rủ lòng thương cho con cái quyền được sống. Chúc con manh khỏe bình an, thương con quá…”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, sự việc trên xảy ra tại xã Yên Trạch (Phú Lương, Thái Nguyên). Một người phụ nữ sống gần nhà cháu bé cho biết, câu chuyện người mẹ bỏ con xuống hố xí lúc rạng sáng, sau đó bà nội phát hiện và cứu sống đứa bé là đúng. “Khi phát hiện ra sự việc, em gái tôi là người chạy sang giúp bà nội cháu bé cậy nắm hố xí để đưa cháu bé ra ngoài và đưa đi bệnh viện”, người phụ nữ này cho hay. Trên cơ thể cháu bé có nhiều vết xước Tuy nhiên, theo người hàng xóm này, thông tin người mẹ bỏ trốn khỏi địa phương sau khi gây ra sự việc là không chính xác: "Cô ấy không bỏ đi đâu hết, hôm nay (26/9) cả 2 vợ chồng còn cùng nhau xuống viện chăm cháu bé để bà nội về nhà, chứ không có chuyện chạy trốn”. Được biết, cháu bé vừa bị mẹ thả xuống hố xí là con thứ 5 của người phụ nữ này. Ông Ma Văn Tý – Chủ tịch UBND xã Yên Trạch (Phú Lương, Thái Nguyên) xác nhận có sự việc trên và hiện công an xã đang tiến hành xác minh, lấy lời khai của các bên. Cháu bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện A Thái Nguyên Về tình trạng sức khỏe của cháu, một lãnh đạo Bệnh viện A Thái Nguyên xác nhận đơn vị đang tiếp nhận một bệnh nhi bị mẹ đẻ rơi trong nhà vệ sinh cách đây vài ngày. Hiện cháu bé đang nằm ở khoa Nhi của bệnh viện. “Sự việc trên là có thật, người mẹ đẻ trong nhà vệ sinh rồi nhét xuống lỗ. Sáng hôm sau bà nội đi vệ sinh thấy bàn tay ngọ nguậy nên đã gọi hàng xóm sang hỗ trợ đưa cháu bé ra ngoài rồi lên bệnh viện cấp cứu. Cháu bị xước hết mặt, chân tay”, vị lãnh đạo này nói.

Theo Lê Phương (Khám phá)

