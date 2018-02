“Miền Bắc chưa từng ghi nhận đợt rét dưới 10 độ C dài ngày như vậy”

Miền Bắc đang trong chuỗi ngày rét đậm, rét hại nhất mùa Đông, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng dao động 8-11 độ C, vùng núi cao có thời điểm -1,6 độ C; đợt rét này đã bước sang ngày thứ 9 (tính từ ngày 26/1). Chuyên gia khí tượng nhận xét, trong lịch sử chưa từng ghi nhận miền Bắc rét dưới 10 độ C kéo dài ngày như vậy.

Clip: Tuyết rơi phủ trắng núi rừng Sa Pa

Miền Bắc đang trải qua chuỗi ngày rét đậm, rét hại nhất mùa Đông năm 2018. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đợt rét này ở miền Bắc bắt đầu từ ngày 26/1 và không khí lạnh liên tục được tăng cường bổ sung vào các ngày 29/1, 2/2. Dự báo, đợt rét này ở miền Bắc sẽ kéo dài đến ngày 7/2, sau đó nhiệt độ tăng dần. Tuy nhiên, đến thời điểm sát Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, dự báo, khu vực miền Bắc sẽ tiếp tục có một đợt rét đậm trên diện rộng.

Nhận xét về đợt rét dài ngày nói trên ở miền Bắc, ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Trong lịch sử của ngành khí tượng chưa từng ghi nhận thời tiết miền Bắc rét đậm, rét hại dưới 10 độ C mà kéo dài ngày như vậy. Cá biệt, vào năm 2008, có một đợt rét đậm (dưới 15 độ C) kéo dài 38 ngày ở khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Ông Hải cho biết thêm, tháng 1/2016 có một đợt rét kỷ lục liên tục trong 6, 7 ngày ở miền Bắc khiến nhiệt độ tại Hà Nội xuống còn 6 đến 7 độ C; và khiến cho 40 địa điểm có tuyết, trong đó có một số khu vực gần thủ đô Hà Nội như Tam Đảo, Ba Vì cũng xuất hiện tuyết; nhiều khu vực nhiệt độ luôn giữ mức dưới 0 độ C bất kể ngày, đêm. Theo dữ liệu đo được vào ngày 24/1/2016, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -5 độ C, ở Sapa là - 4 độ C.

Ngoài ra, trong cuốn Niên giám các hiện tượng khí tượng thủy văn ghi nhận sự việc chưa từng xảy ra, đó là vào thời nhà Lê, nước Hồ Gươm đã từng đóng băng. theo dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ năm 1955 đến nay, nhiệt độ Hà Nội từng giảm rất mạnh, cụ thể: Ngày 12/1/1955, nhiệt độ xuống thấp kỷ lục là 2,7 độ C; ngày 14/2/1968 là 5 độ C; ngày 31/12/1975 là 5,1 độ C.

Nói về nguyên nhân gây ra đợt rét đậm, rét hại nói trên ở miền Bắc, ông Hải cho biết: Do khí áp ở Bắc Bán Cầu và rãnh áp thấp Đông Á ở Alaska (sâu và lạnh) đưa khối không khí lạnh từ vùng cực Bắc di chuyển xuống Trung Quốc rồi tràn xuống khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta, gây rét mạnh.