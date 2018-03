Mưa đá kèm gió lốc gây tốc mái ở Hà Giang

Mưa đá kèm theo gió lốc xuất hiện trên diện rộng khiến một số điểm trường, bưu điện văn hóa ở Mèo Vạc (Hà Giang) bị tốc mái.

Rạng sáng 4.3, mưa đá kèm theo gió lốc xuất hiện tại hầu hết các xã, thị trấn thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, khiến một số điểm trường, bưu điện văn hóa bị tốc mái.

Hạt mưa đá to bằng ngón tay rơi xuống làm thủng mái nhà một số hộ dân. Nhiều hạng mục công trình tại địa bàn thị trấn Mèo Vạc bị ảnh hưởng.

Theo ghi nhận, nhiều hoa màu của người dân Mèo Vạc cũng bị dập gãy, không thể phục hồi.

Sau khi mưa đá kèm gió lốc đi qua, chính quyền huyện Mèo Vạc đã cử cán bộ xuống địa bàn phối hợp với các thôn, bản giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ để người dân ổn định cuộc sống.

Trước đó ít giờ, mưa đá cũng xuất hiện tại tại huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Theo ghi nhận ban đầu, nhiều nhà dân bị hư hỏng phần mái.

Mưa đá kéo dài khoảng 15 phút với nhiều viên đá lớn có đường kính 2-3 cm, khiến người đi đường phải tìm chỗ ẩn náu. Địa phương đang thống kê thiệt hại do mưa đá gây ra trên địa bàn huyện Simacai.

