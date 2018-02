Mưa đá to bằng hạt ngô xuất hiện trong ngày đầu năm ở Nghệ An

Sau sấm sét, bầu trời ở xã Xiêng My, huyện Tương Dương (Nghệ An) tối sầm lại và đưa đá xuất hiện.

Ông Lương Thanh Truyền, Bí thư xã Xiêng My, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết chiều 21.2 trên địa bàn xuất hiện mưa đá.

Một cơn mưa đá kéo dài gần 30 phút xảy ra tại xã Xiêng My, huyện Tương Dương (Nghệ An) trong ngày đầu làm việc 2018.

Hiện tượng xuất hiện vào lúc hơn 14h cùng ngày và chỉ diễn ra ở ba bản gồm bản Phảy, bản Đình Tài và bản Cha Hìa, khoảng 30 phút.

Trước đó, trời tối sầm, sấm sét đùng đùng rồi mưa kèm theo đá trút xuống.

"Đây là lần đầu tiên địa phương xảy ra hiện tượng mưa đá như thế này. Từ lúc tôi lớn lên đến giờ xã Xiêng My mới xảy ra mưa đá", ông Truyền thông tin.

Ông Lô Ba Lịch, Phó Chủ tịch UBND xã Xiêng My, cho biết kích thước của những viên đá to bằng hạt ngô, cá biệt có viên to bằng đầu ngón tay cái.

Sau 30 phút, mưa đá ngừng còn mưa vẫn tiếp tục đến 18h tối nay vẫn diễn ra.

Hiện tượng mưa đá diễn ra nhanh, không gây thiệt hại về người và tài sản. Theo người dân, mưa đá xuất hiện vào thời điểm này là dự báo một điềm xấu, mất mùa màng vì rất hiếm gặp.

Ông Phạm Trọng Hoàng, Bí thư huyện Ủy huyện Tương Dương cho biết đã nắm được sự việc. Do không gây thiệt hại nên xã chỉ nắm tình hình.

Trong một diễn biến khác, từ chiều 22.2, nhiều huyện trên địa bàn Nghệ An như Kỳ Sơn, Anh Sơn, tân Kỳ, Đô Lương, Nam Đàn, Yên Thành... cũng xảy ra mưa kèm theo sấm sét.