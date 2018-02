Mua dâm xong ra tay cướp lại tiền, cướp luôn xe máy

Sau khi mua dâm xong, Nguyễn Việt Thái rủ Dương Quang Huy đi tìm gái bán dâm để cướp chiếc xe máy và số tiền mà Thái, Huy vừa trả rồi tẩu thoát.

Sáng 11.2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Dương Quang Huy (19 tuổi) và Nguyễn Viết Thái (20 tuổi) cùng ngụ ở TP.Châu Đốc về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h ngày 2.2, sau khi nhậu xong, Huy cùng Thái đến khu vực phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, gặp Hoa và thỏa thuận mua dâm. Sau khi mua dâm xong, thấy tiếc tiền nên Thái rủ Huy đi tìm Hoa đánh lấy lại tiền và cướp xe máy của nạn nhân, Huy đồng ý.

Hai nghi phạm bị bắt.

Đến khoảng 2h cùng ngày, Thái cùng Huy đến khu vực thuộc tổ 1, khóm Vĩnh Đông 2, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc thì gặp Hoa đang ngồi trên xe máy bên đường. Huy đến giật lấy chìa khóa xe của cô này, còn Thái xô Hoa ngã xuống đất rồi dùng gạch đánh nạn nhân.

Hoảng sợ, Hoa lấy 500.000 đồng trả lại cho Thái. Thấy Hoa không chống cự, Huy liền cướp chiếc xe của Hoa, còn Thái điều khiển xe của Huy rồi tẩu thoát trong đêm.

Trên đường bỏ chạy, Thái điều khiển xe đâm vào giải phân cách, thấy nhiều người dân chạy ra, hai đối tượng liền bỏ lại xe của Hoa rồi lên xe tẩu thoát.

Từ tin báo, ngay trong đêm, Công an TP.Châu Đốc đã bắt giữ được Huy cùng Thái. Tại cơ quan điều tra, họ khai nhận ngoài vụ án trên còn thực hiện nhiều vụ cướp khác trên địa bàn TP.Châu Đốc gây hoang mang dư luận thời gian qua.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

