Mưa lớn, Hà Nội chìm trong "biển nước", giao thông hỗn loạn

Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo: đợt mưa này sẽ tiếp tục gây mưa vừa đến mưa to cho các quận thuộc trung tâm thành phố trong chiều tối và đêm nay (26.9) và có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,2 m đến 0,5 m như: Phan Bội Châu; Lý Thường Kiệt; Ngã năm Đường Thành; Cao Bá Quát; Đội Cấn; Thụy Khuê; Minh Khai (đoạn chân cầu Vĩnh Tuy); Bến xe phía Nam (Giải Phóng); Nguyễn Chính (Tân Mai); Thanh Đàm; Nguyễn Khuyến; Trường Chinh; Phố Hoa Bằng; Phạm Văn Đồng; Ngọc Lâm; Hoàng Như Tiếp; Hoàng Mai; Định Công; Trần Bình; Lê Duẩn (cửa ga Hà Nội); Vân Hồ; Nguyễn Khang; Hoàng Cầu; Nguyễn Xiển; Cầu Dậu; Thái Hà; Phạm Ngọc Thạch; Lương Đình Của;... Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ gần sáng và ngày mai (27.9) đến sáng 28.9, mưa dông sẽ mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Trong ngày 28-29.9 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ). Từ đêm nay (26.9) đến sáng 28.9 có mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.