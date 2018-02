Ngày vía Thần Tài: Gần trưa khách kéo đến mua vàng ngày càng đông

Các tiệm vàng trên phố Cầu Giấy, Hà Nội trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết từ sáng sớm ngày vía Thần Tài, tức mồng 10 tháng Giêng. Bảo Tín Minh Châu là cửa hàng hút khách nhất, người dân kiên nhẫn xếp hàng đợi lượt mua mặc dù trời mưa phùn ẩm ướt. Con số khách đã tới hàng nghìn lượt khách.

Theo quan sát của pv, từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đến mua vàng lấy may tại 139 Cầu Giấy, các nhân viên đã chuẩn bị 200 ghế ngồi trước cửa để người dân không phải đứng đợi quá lâu, đồng thời tránh tình trạng chen lấn, lộn xộn.

Chị Thùy Anh, phụ trách phòng kinh doanh Bảo Tín Minh Châu cho biết lượng khách hôm nay gấp 5 lần các ngày trước, so vơi ngày thường thì số lượt khách cao hơn rất nhiều lần. Dự đoán đến 24h tối nay, cửa hàng mới vãn khách, giờ làm việc sẽ liên tục cho đến khi hết khách.

Số lượng nhân viên bảo vệ tại được bố trí gấp 4 lần để đảm bảo an ninh trật tự, ngoài ra còn kết hợp với công an phường để thắt chặt an ninh, tránh cướp bóc, mất cắp.