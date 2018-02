Nghi can giết 5 người trong một gia đình ở Sài Gòn vừa đủ 18 tuổi

Thời điểm ra tay sát hại 5 người trong gia đình ở TP.HCM, Tình đã qua tuổi 18 được hai tuần nên thanh niên này bình đẳng trước pháp luật như những người đã trưởng thành.

Trao đổi với Zing.vn sáng 17.2 (mùng 2 Tết Mậu Tuất), luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) nói rằng hai ngày qua ông liên tục theo dõi báo chí để có thông tin đầy đủ về nghi can sát hại 5 người ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP.HCM). Theo cơ quan công an, Nguyễn Hữu Tình sinh ngày 29.1.2000 nên thời điểm thanh niên này gây án đã đủ 18 tuổi.Nguyễn Hữu Tình đủ 18 tuổi vào hai tuần trước.

Nguyễn Hữu Tình. Ảnh: CTV.

Theo luật sư Đức, vấn đề không thể bàn cãi là Tình sẽ bị khởi tố đối với hai hành vi, đó là Giết người và Cướp tài sản vì có lấy chiếc xe máy của gia đình nạn nhân. Ở tuổi này nghi phạm có đủ năng lực pháp luật nên sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử bình đẳng như những trường hợp khác.

"Nếu cơ quan tố tụng chứng minh được việc Tình sát hại 5 người thì thanh niên này đối mặt với hình phạt cao nhất. Qua tương quan lực lượng giữa nghi can và các nạn nhân thì ngoài việc xác định hung thủ chính, cơ quan điều tra cần làm rõ có đồng phạm hay không", luật sư Đức nói.

Ông Nguyễn Tấn Phúc, Trưởng công an xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết Tình ở ấp Cây Me. Ấp này được tách ra từ An Lộc của xã Châu Lăng vào năm 2006 và ông biết rõ các thành viên trong gia đình của Tình.

Ngoài cha mẹ cùng quê Chợ Mới, Tình từng sống chung với chị gái đang là sinh viên đại học ở TP.HCM và người cô ruột. Hai ngày qua người dân Cây Me rất bất ngờ khi hay tin Tình nghi can của vụ thảm sát 5 người. Trong đêm giao thừa, ông Phúc đã nhận được yêu cầu từ cấp trên về việc xác minh nhân thân của Tình để phục vụ công tác điều tra.

Hơn 20 năm trước khi mới cưới vợ, cha Tình (ở xã Hội An) đã đưa cô gái quê xã Tân Mỹ (huyện Chợ Mới) về Châu Lăng lập nghiệp bằng nghề mua bán trái cây. Để có điều kiện lo cho hai con ăn học, vợ chồng trẻ mua 7.000 m2 đất làm ruộng ở vùng Bảy Núi.

Gây án sau hai tháng trượt tuyển nghĩa vụ quân sự

Ông Nguyễn Ngọc Phát, Tổ trưởng tổ an ninh số 9 của ấp Cây Me, cho biết Tình từng tụ tập với nhóm bạn tụ tập hút chích nên bị cha la rầy và đánh đòn. Thanh niên này sau đó bỏ học để bán vé số, rồi làm phụ xe khách ở nhiều nơi.

"Hai tháng trước Tình về quê khám sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự nhưng không trúng tuyển nên đi Sài Gòn làm thuê. Nếu trúng tuyển thì qua Tết này là lên đường nhập ngũ", ông Phát chia sẻ.

Trượt tuyển nghĩa vụ quân sự, Tình vào làm công cho gia đình ông Mai Xuân Chinh là chủ cơ sở gia công máng xối inox. Ngày 27 Tết, ông Chinh làm tất niên, các công nhân khác đã về quê, chỉ có nghi phạm ở lại chung vui và sau đó đã xảy ra thảm sát.

Hai ngày trước, khi không thấy các thành viên trong gia đình ông Chinh ra vào, người dân đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa) nghi có chuyện chẳng lành nên báo cảnh sát. Phá cửa xông vào lực lượng chức năng phát hiện 5 người trong gia đình này đã tử vong.

Trên thi thể các nạn nhân đều có nhiều vết thương chảy máu. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), vợ là bà Mai Thị Hồng (37 tuổi) và 3 người con, hai gái một trai, là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Thủ tướng gửi thư khen lực lượng phá án

Sau khi thu thập đủ thông tin từ hiện trường, camera an ninh, nhà chức trách đã phác họa được chân dung nghi phạm vào chiều 30 Tết. Trong đêm giao thừa, ngoài lực lượng công an địa phương, hàng chục trinh sát tinh nhuệ của Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cũng được huy động vào cuộc.

Đến trưa mùng 1 Tết, nguồn tin phát hiện Tình đang ẩn náu ở Cần Giuộc (Long An). Bằng các biện pháp nghiệp vụ cảnh sát đã bắt được nghi phạm giết người.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, nghi phạm gây án một mình với mục đích là cướp tài sản và trả thù.

Theo lời khai, tối 16.2, nghi phạm khai trước đó thường xuyên bị bà Hồng đánh. Giữ hận thù trong lòng, anh ta nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Trong ngày mùng 1 Tết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM, Công an TP.HCM để biểu dương chiến công phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người trong cùng gia đình.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng chức năng, đặc biệt là các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát và Công an TP.HCM. Chiến công này góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, nâng cao hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân.

