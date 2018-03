Người cao tuổi đừng ngại "làm chuyện ấy" vì đây là lý do

Theo nghiên cứu về người cao tuổi cho thấy, 31 % nam giới Anh từ 80 đến 90 tuổi; 60% trong độ tuổi từ 70 đến 80 vẫn hoạt động tình dục và với phụ nữ, tỷ lệ này là 14% trong độ tuổi từ 80 đến 90, 34% trong độ tuổi từ 70 đến 80.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học trường Đại học Indiana (Mỹ) đã cho thấy kết quả tương tự. 43% nam giới và 22% phụ nữ trên 70 tuổi cho biết họ vẫn quan hệ tình dục. Và những phụ nữ trên 70 tuổi cho biết, đời sống tình dục ở độ tuổi này khiến họ hài lòng hơn ở độ tuổi 40.

“Yêu” không phụ thuộc tuổi tác

Đời sống tình dục của con người thay đổi theo độ tuổi. Khi phụ nữ già đi, âm đạo có thể thu hẹp, các thành âm đạo trở nên mỏng hơn và đàn hồi kém hơn, chất bôi trơn giảm. Với nam giới lớn tuổi, bất lực (còn gọi là rối loạn cương dương) trở nên phổ biến hơn.

Nguyên nhân của tình trạng này do những thay đổi trong cơ thể và quá trình lão hóa. Theo Viện nghiên cứu người cao tuổi quốc gia Mỹ, sự suy giảm tình dục ở độ tuổi này có thể là do viêm khớp, đau mãn tính, chứng sa sút trí tuệ, bệnh tim, và trầm cảm. Các biến chứng cũng có thể nảy sinh do phẫu thuật, dùng thuốc và uống rượu.

Một cuộc sống tình dục lành mạnh là một phần của sức khỏe người cao tuổi. Từ năm 1970, các nhà nghiên cứu Thụy Điển đã khảo sát những người trên 70 tuổi về cuộc sống chăn gối của họ. Một điều rất thú vị là chúng ta có thể so sánh dữ liệu này từ những năm 1970 với dữ liệu hiện nay.

Cụ thể, năm 1971, chỉ có 52% nam giới đã lập gia đình từ 70 tuổi trở lên báo cáo rằng họ vẫn còn hoạt động tình dục, so với con số 68% trong những nghiên cứu gần đây. Tương tự, chỉ 38% phụ nữ đã lập gia đình trên 70 tuổi cho biết đang hoạt động tình dục, so với 56% trong các nghiên cứu gần đây hơn.

Người cao tuổi có quan hệ tình dục nhiều hơn chúng ta nghĩ. 25% có quan hệ tình dục ít nhất một lần một tuần (so với 10% trong những năm 1970). Và ít nhất một nửa nam giới và phụ nữ nói rằng mối quan hệ của họ rất hạnh phúc.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra, người 70 tuổi ngày nay khỏe mạnh hơn và có tuổi thọ cao hơn so với những người 70 tuổi vào năm 1970. Do đó, các rối loạn tình dục dễ dàng được điều trị. Đàn ông có thể sử dụng một số loại thuốc (như Viagra) để điều trị rối loạn cương dương.

Tận hưởng tình dục sau tuổi 70

Theo các chuyên gia, để có đời sống tình dục viên mãn, người cao tuổi nên thường xuyên giao tiếp với bạn đời, chăm sóc sức khoẻ và duy trì tình cảm tốt đẹp. Giao tiếp cởi mở rất cần thiết cho cuộc sống tình dục thăng hoa. Hãy thẳng thắn trao đổi với bạn đời về những những khó khăn trong chuyện chăn gối và cùng nhau tìm cách khắc phục.

Đối với phụ nữ cao tuổi, chất bôi trơn tự nhiên giảm, do đó ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Điều này dễ dàng được khắc phục bằng cách sử dụng gel bôi trơn. Viêm xương khớp hoặc các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến cuộc “yêu”. Vì vậy, bạn có thể thử nghiệm với các vị trí “yêu” phù hợp nhất.

Đối với nam giới, gặp rắc rối khi cương cứng là do quá trình lão hóa. Để khắc phục tình trạng này, bạn cần thay đổi lối sống và sử dụng các loại thuốc hỗ trợ. Sức khỏe kém có thể gây trở ngại đến sự thỏa mãn tình dục. Giảm cân, tập thể dục và ăn uống lành mạnh không chỉ sẽ cải thiện sức khỏe tổng thể mà cả cuộc sống tình dục.

Cũng cần lưu ý là, với bất cứ người cao tuổi nào cũng cần thực hiện các biện pháp tình dục an toàn để bảo vệ các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Theo các chuyên gia y tế, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm HIV, đang gia tăng ở người cao tuổi. Ngoài ra, nhiều bệnh nhiễm trùng vẫn có thể xảy ra ở người cao tuổi. Đừng cho rằng bạn tình cũ là bạn tình an toàn, vì vậy thực hiện tình dục an toàn là luôn cần thiết.