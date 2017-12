Người dân Cà Mau tranh thủ dự trữ thức ăn trước khi bão số 16 đến

(Dân Việt) Ngoài việc khẩn trương di dời, trước khi bão số 16 (Tembin) vào đất liền, người dân ở vùng ven biển tỉnh Cà Mau đã tranh thủ thời gian mua thức ăn, nước uống dự trữ trong vài ngày tới.

Sáng sớm 25.12, tỉnh Cà Mau có mưa nhỏ, trời âm u, nhiều mây. Người dân ở các địa phương tất bật sơ tán đến nơi an toàn tại các điểm trường, trụ sở chính quyền, nhà dân kiên cố…

Các tàu thuyền tại cửa biển Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển) nhanh chóng vào nơi tránh trú.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại chợ thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển), người dân đến mua sắm lương thực dự trữ rất đông, một số người đến mua dây kẽm, dây thừng về chằng chống nhà.

Ở một số nơi của huyện này, do đường bộ đi lại khó khăn, người dân được đưa đi sơ tán bằng vỏ máy, tàu thuyền. Ông Ngô Văn Thô (ấp Ô Rô, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển) chia sẻ: "Do nhà được làm bằng cây lá thô sơ nên nếu bão vào thì chắc chắn nhà không chịu nổi. Gia đình tôi buộc phải di dời đến những nơi kiên cố hơn để tránh bão".

Lực lượng dân quân tự vệ thị trấn Rạch Rốc giúp dân chằng chống nhà cửa.

Ông Huỳnh Thanh Đảm – Chủ tịch thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển) cho biết, trong sáng nay, thị trấn đã sơ tán khẩn cấp 4.000 người đến nơi an toàn. Ngành chức năng bố trí lực lượng sẵn sàng túc trực ứng cứu nhà dân bị sập trong bão. Ngoài ra, công tác an ninh cũng được triển khai từ sớm. Theo UBND xã Tân Ân (cùng thuộc huyện Ngọc Hiển), nơi đây đang di dời khoảng gần 2.000 người dân đến nơi an toàn tránh bão.

Người dân huyện Ngọc Hiển tranh thủ chằng chống nhà cửa trước khi đi di dời tránh bão.

Ông Nguyễn Long Hoai - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết: Tỉnh cương quyết di dời dân đến nơi an toàn tránh bão. Chính quyền địa phương một số nơi áp dụng biện pháp “cưỡng chế” đối với các hộ không chịu di dời.

“Tính đến 5h sáng, toàn tỉnh đã đưa khoảng 2.000 hộ dân đến nơi tránh trú bão an toàn, công tác này đang được tiếp tục và sẽ hoàn thành trước 5h chiều nay trên tổng số hơn 98.000 người. Bên cạnh đó, tất cả các khâu hậu cần từ thức ăn, nước uống đến thuốc men cũng được đảm bảo phục vụ người dân” - ông Hoai cho biết.

Các tàu neo đậu gấp rút chằng dây để neo thuyền, tránh gây thiệt hại khi có gió bão.

Tại thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), một trong những địa phương dự báo sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 16, cho đến thời điểm này, nhiều nhà dân ven biển thị trấn đã đóng cửa di dời đến an toàn, một số người còn ở lại chằng chống và chuẩn bị ứng phó với bão.

Người dân huyện Ngọc Hiển khẩn trương vào các điểm di dời tránh bão.

Trong khi đó, nhằm giảm bớt thiệt hại cho người dân khi xảy ra cơn bão 16, tỉnh Bạc Liêu cũng đã khuyến khích người dân khẩn trương thu hoạch diện tích nuôi tôm, lúa để tránh bão.

Người già, trẻ em được ưu tiên di dời trước.

Để tránh bị thương lái ép giá, tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo ngành công thương liên hệ với các công ty thu mua, dự trữ hàng hóa nông sản cho người dân. Việc thu mua phải đảm bảo giá cả hợp lý hoặc dự trữ hàng giúp dân trong thời điểm diễn ra bão.

Tính đến ngày 25.12, đã có 3 doanh nghiệp cam kết mua, dự trữ hàng cho nông dân, gồm doanh nghiệp Âu Vững (Đông Hải), doanh nghiệp Trang Khanh (TP.Bạc Liêu) và doanh nghiệp Việt Cường (TP.Bạc Liêu) cam kết cho người dân mượn kho lạnh tạm trữ tôm nếu có nhu cầu.