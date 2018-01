Người đàn ông chống cự rồi tố bị CSGT đánh phải nhập viện

Thấy cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Thới Bình (Cà Mau) đóng chốt kiểm tra, anh Giang xuống xe và xin dẫn bộ nhưng không được. Sau khi nhập viện, người này tố bị CSGT đánh.

Chiều 25.1, anh Bùi Văn Giang (39 tuổi, ở xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, Cà Mau) cho biết đã gửi đơn đến Công an huyện và tỉnh để tố một thượng úy CSGT công tác tại Công an huyện Thới Bình. Theo anh Giang, thượng úy này đánh anh phải nhập viện, điều trị gần một tuần.

Anh Giang sau khi xuất viện. Ảnh: Nhật Tân

Giang kể đêm 15.1, anh chở vợ đi ăn uống với bạn. Trên đường về anh phát hiện CSGT đóng chốt kiểm tra nên dừng xe trên cầu Kênh 6.

"Cho vợ đứng coi xe, tôi đi lại chỗ CSGT cách cầu khoảng 200m để xin mấy anh cho tôi dẫn bộ. CSGT không đồng ý, kiểm tra giấy tờ xe và đo nồng độ cồn. Tôi nói tôi xin dẫn bộ, các anh không cho thì thôi rồi gạt tay khiến một người ngã xuống ghế. Anh này ngồi dậy dùng giày đạp vào người tôi", anh Giang kể.

Sau sự việc, anh Giang nói mình đã ngất xỉu, được người thân đưa vào viện rạng sáng 16.1. Giấy chứng nhận thương tích ghi: "Chấn thương ngực khai do đánh".

Trao đổi với Zing.vn về vụ việc, đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết lúc lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản Giang thì anh này có ý chống cự, xô ngã một CSGT.

Giấy chứng nhận thương tích của anh Giang. Ảnh: Nhật Tân

Theo đại tá Danh, khi CSGT ngã ngửa ra sau thì 2 chân giơ lên. Đúng lúc đó Giang nhào người tới thì trúng mũi giày của CSGT.

Theo lãnh đạo Công an Cà Mau, đơn vị đã thành lập tổ xác minh nhưng chưa có kết quả xử lý cuối cùng. Quan điểm của Công an tỉnh là nếu cán bộ công an huyện sai tới đâu sẽ xử lý tới đó, không bao che dung túng.

