Người dân thế giới ăn sáng như thế nào

Việt Nam thường ăn phở, bữa sáng của Ấn có cà ri, người Mỹ dùng nhiều thịt, còn dân Australia thích yến mạch, theo Buzzfeed.

Theo Khánh Ly (VNE)

Tag: an sang, an sang nhu the nao, nguoi dan the gioi an sang the nao