Người được ghép giác mạc của Hải An sẽ tặng lại ánh sáng khi qua đời

Chiều 5/3, hai người được ghép giác mạc do cô bé Hải An hiến tặng khi qua đời vì ung thư đã đến nhà thăm mẹ, bà ngoại Hải An. Người đàn ông 42 tuổi chia sẻ, nhờ giác mạc của Hải An hiến tặng, anh thấy lại ánh sáng, thấy mình như sinh ra lần nữa. Vì thế sau này khi qua đời, anh sẽ hiến tặng lại giác mạc, để đôi mắt ấy sẽ còn mãi.

Clip Người đưa tin Tại nhà bà ngoại bé Hải An chiều 5/3 đã diễn ra cuộc gặp gỡ đặc biệt của gia đình cô bé và hai người được nhìn thấy ánh sáng trở lại nhờ giác mạc mà Hải An hiến tặng khi qua đời. Mẹ bé Hải An chia sẻ, từ trưa, cả nhà nhận được điện thoại từ gia đình người nhận ghép giác mạc của bé Hải An muốn đến thăm nhà. “Từ lúc ấy, con bé (mẹ của Hải An) cứ thấp tha thấp thỏm, mong ngóng để được “gặp” lại con trong đôi mắt của người được hiến tặng”, bà ngoại Hải An chia sẻ. 15h30, khi chiếc xe vừa dừng ở đầu ngõ, chị Dương, mẹ bé Hải An vội chạy ra đón khách, rồi dìu bà cụ vào trong nhà. Vào đến nơi, chị Dương vừa châm nén hương, vừa như trò chuyện với con: "An ơi, bà và bác đến thắp hương cho con này. Mẹ được gặp lại con rồi, An ơi”. Bà cụ 73 tuổi đứng trước bàn thờ bé An, thắp hương tạ ơn cô bé 7 tuổi đã hiến giác mạc, để bà có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng. Bà chia sẻ, bà bị căn bệnh sẹo giác mạc từ khi còn trẻ, thị lực mờ dần đến năm 60 tuổi không nhìn thấy gì. Trong suốt 12 năm qua, bao đứa cháu ra đời bà không được nhìn rõ mặt chúng mà chỉ sờ lần trên gương mặt các cháu. “Khi bác sĩ tháo băng mắt phải, các con cháu quây quần bên cạnh. Tôi nhìn thấy các con mình, Hơn 12 năm qua, chúng già đi nhiều. Tôi nhìn thấy những đứa cháu chưa một lần tôi thấy mặt. Nhờ giác mạc hiến tặng của cô bé Hải An, tôi đã nhìn được con, được cháu mình. Tôi may mắn nhận được giác mạc thì sau này cũng sẽ nghĩ hiến tặng lại cho một người khác nếu mình qua đời”, bà cụ 73 tuổi chia sẻ. Còn với người đàn ông 42 tuổi, anh đã nhìn thấy ánh sáng sau 8 năm mù dở. Anh chia sẻ, ngày 26/2 nhận được thông tin được ghép giác mạc, anh đã lặng người. “Trước đó mấy ngày, tôi đã nghe nhiều về câu chuyện của cô bé 7 tuổi bị ung thư khi qua đời đã hiến tặng lại giác mạc, nhưng tôi không thể ngờ, mình lại được nhìn thấy ánh sáng nhờ giác mạc của cô bé ấy. Khi bác sĩ thông báo, tôi rất xúc động. Rồi sau một ngày ghép giác mạc, mở mắt ra tôi nhìn thấy được dù hơi lóa. Thực sự, tôi như được sinh ra một lần nữa. Nhờ giác mạc của Hải An mà tôi nhìn lại được, chắc chắn, tôi sẽ giữ gìn đôi mắt ấy, sau này chết đi, tôi sẵn sàng hiến lại giác mạc của Hải An cho người khác để đôi mắt ấy còn mãi". Trong câu chuyện cả bà ngoại Hải An, chị Dương và hai người được ghép giác mạc, có những lúc nước mắt rơi vì xúc động, có những nụ cười hạnh phúc vì “cháu nhìn thấy mắt An trong mắt bà”. Tại Việt Nam hiện có khoảng hơn 300.000 người mù do các bệnh lý giác mạc như viêm loét, bỏng giác mạc, giác mạc hình chóp, chấn thương mắt, sẹo giác mạc loạn dưỡng di truyền, những biến chứng sau phẫu thuật mắt… Đến nay, ngân hàng mắt lưu trữ hàng nghìn phiếu đăng kí hiến giác mạc. Từ tháng 4/2007 đến nay ngân hàng đã tiếp nhận được 422 ca hiến giác mạc trong nước.

Theo Hồng Hải (Dân trí)

