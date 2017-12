Nhân chứng kể lại vụ nổ như bom tại cây ATM ở Nghệ An

Chị Chi cùng ba con đang nằm ngủ thì nghe tiếng nổ đinh tai, khi chạy ra thấy cây ATM cạnh trường bắn văng tung tóe. Bảo vệ ngôi trường cũng nhớ lại giây phút hãi hùng ấy.

Nhân chứng kể lại giây phút cây ATM nổ tung Khi chị Linh và mọi người đang nằm ngủ thì nghe tiếng nổ đinh tai, chạy ra thì thấy cây ATM nằm cạnh Trường Cao đẳng Nghề - Du lịch Nghệ An bị nổ tung, kính bắn tung tóe khắp nơi.

Liên quan đến vụ cây ATM bất ngờ nổ tung tại Trường Cao đẳng Nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), trao đổi với Zing.vn chiều 22.12, ông Bùi Quang Hiển, PGĐ Chi nhánh Ngân hàng có cây ATM nói: "Toàn bộ cây ATM bị hủy hoại, riêng bộ phận đựng tiền không bị ảnh hưởng. Phía công an đang điều tra làm rõ vụ việc, chúng tôi chưa nghi ngờ kẻ gian nào đã gây ra vụ nổ này".

Tại hiện trường, có 3 cảnh sát túc trực không cho ai tiếp cận cây ATM. Nhiều người dân tò mò cũng chỉ đứng bên ngoài ngó vào. Hàng chục người dân vây quanh bàn tán xôn xao sự việc chưa từng xảy ra tại địa phương này.

Cây ATM đang bị che chắn để phục vụ điều tra. Ảnh: Phạm Hòa

Là người đầu tiên chứng kiến sự việc, bảo vệ Trường Cao đẳng Nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An run rẩy kể lại: "Lúc đó tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng nổ đinh tai, rung chuyển cả trời đất. Chạy ra xem thì cây ATM đã bị nổ tung, kính bắn tung tóe khắp nơi".

Cạnh đó, chị Linh Chi (nhà ở cách hiện trường vụ nổ 15m) cho hay, khi đó chị đang ôm hai con ngủ thì nghe tiếng nổ vang trời. Chị bật điện thoại lên thấy hơn 2h sáng, cứ nghĩ đó là tiếng nổ tại trạm biến áp gần đó nhưng khi mở cửa bước ra thì thấy người dân vây quanh cây ATM.

"Nhà chỉ có ba mẹ con, chồng đi làm xa nên tôi hoảng sợ đóng cửa không dám ra ngoài. Sáng ra mới biết đó là vụ nổ trạm ATM, kính bắn tung tóe khắp nơi", chị Linh Chi rùng mình nhớ lại.

Cạnh đó, gia đình ông Dũng cũng nghe tiếng nổ vang trời, khi ông chạy ra xem mới biết là nổ cây ATM. "Đời tôi sống ngần này tuổi nhưng chưa bao giờ thấy cây ATM nổ, đây là lần đầu tiên sự việc xảy ra. Phía cơ quan công an đang điều tra làm rõ sự vụ", ông Dũng nói.

Chị Linh Chi kể lại sự việc. Ảnh: Phạm Hòa

Không chỉ hai người nói trên, nhiều bà con đều nghe rõ tiếng nổ đinh tai. Khi bà con chạy đến thấy cửa kính bắn tung tóe, vỡ vụn khắp nơi văng xa gần 20m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng thị xã Cửa Lò có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân. Hơn 1 giờ sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An do đại tá Phạm Hoài Nam trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án.

Chia sẻ với Zing.vn chiều 22.12, ông Bùi Quang Hiển, Phó giám đốc chi nhánh nói sự cố là không ai mong muốn. Sau khi xảy ra, hoạt động của chi nhánh vẫn diễn ra bình thường. Lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

"Vụ nổ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác giao dịch của khách hàng. Số tiền trong cây ATM không bị biến mất, phí công an đang làm việc điều tra sự vụ", ông Hiển nói.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, người dân sống xung quanh Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An nghe tiếng nổ lớn từ cây ATM đặt cạnh cổng trường. Tại hiện trường, cây ATM này bị hư hỏng, các thiết bị và mảnh kính văng khắp nơi.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Khu vực cây ATM phát nổ đã được cảnh sát phong tỏa.