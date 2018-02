Nhiệt độ ở Sapa thấp nhất trong vòng 2 năm qua

Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhất trong 2 năm qua và dự kiến sẽ còn tiếp diễn ít nhất trong 3-4 ngày tới.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, thời tiết chủ đạo những ngày này ở miền Bắc là nắng khô ban ngày, đêm rét cóng. Sáng sớm ngày 3.2, nhiệt độ nhiều nơi miền Bắc tiếp đà giảm, tại thị trấn Sapa đã xuống -0,3 độ C, mức thấp nhất trong 2 năm qua.

Tuyết rơi ở đèo Ô Quý Hồ, Sapa ngày 31.1. Video: Thanh Tuấn.

Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống còn 0,2 độ C, trong khi ngày trước đó ở mức 1,9 độ C; Pha Đin (Điện Biên) 1 độ C, giảm 3 độ C so với hôm trước. Do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, khu vực từ Thác Bạc trở lên đèo Ô Quý Hồ đã xuất hiện băng giá dày đặc.

Do bộ phận không khí lạnh mạnh và liên tục được tăng cường đang di chuyển xuống phía Nam nên nền nhiệt độ cả nước ngày 4.2 tiếp tục giảm. Trong khi đó, một vài nơi ở Bắc Bộ có băng giá và sương muối. Đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 7/2, và là đợt kéo dài nhất trong 2 năm qua.

Dự báo trong chiều và tối 4.2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C. Riêng khu vực Hà Nội trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C.

Khu vực Đà Nẵng – Phú Yên tiếp tục se lạnh 21-24 độ C, các tỉnh từ Khánh Hoà – Ninh Thuận mát mẻ 26-29 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, trời nắng ráo. Trong đó Tây Nguyên ngày se lạnh 25-28 độ C, đêm rét 15-18 độ C. Nam Bộ mát mẻ 28-31 độ C.