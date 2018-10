Nhóm cướp hơn 3 tỷ tiền, vàng rúng động ở Phú Yên bị bắt thế nào?

3 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng rúng động tỉnh Phú Yên đã bị bắt ở 3 tỉnh khác nhau trong quá trình lẩn trốn.

Sau hơn 1 tháng khẩn trương điều tra, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an Phú Yên đã khám phá thành công vụ cướp hơn 3 tỷ đồng tiền, vàng ở Phú Yên, bắt giữ 3 đối tượng.

Theo đó, 3 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thùy Viễn (tức Bảy Vinh, 43 tuổi), Nguyễn Mạnh Trường (tức Tý, 32 tuổi), cùng ngụ xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa (Phú Yên) và Trần Ngọc Hưng (36 tuổi), ngụ thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk).

3 nghi phạm bị bắt ở 3 tỉnh khác nhau

Nguyễn Thùy Viễn bị bắt giữ tại tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Mạnh Trường bị bắt tại TP.HCM, Trần Ngọc Hưng bị bắt ở Đắk Lắk.

Sáng nay (10.10), đại tá Lương Tấn Dĩnh - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng này, Viễn và Trường làm thuê tại Đắk Lắk và quen Hưng. Vì nợ tiền nhưng không có trả nên cả 3 lên kế hoạch cướp tiệm vàng. Sau khi tìm hiểu nhóm cướp này đã nhắm đến tiệm vàng Kim Yến Truyền ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa.

Khoảng 6h30 sáng 19.8, tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) xảy ra một vụ cướp vàng và tiền với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Yến (sinh năm 1959) và anh Nguyễn Gia Truyền (sinh năm 1977, ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa) - chủ hiệu vàng Kim Yến Truyền

Anh Truyền cho biết, sáng sớm 19.8, anh chở mẹ ruột của mình là bà Nguyễn Thị Yến cùng với tiền, vàng trị giá hơn 3 tỷ đồng từ nhà đến tiệm vàng tại chợ trung tâm thị trấn Hòa Vinh.

Trên đường đi đến đường Lê Lợi (cách nhà chừng khoảng 30m), đoạn nằm giữa trụ sở UBND huyện Đông Hòa và Huyện ủy Đông Hòa thì có 2 thanh niên kèm theo dung roi điện và bình xịt hơi cay để cướp số tài sản.

Theo anh Truyền, hành động của 2 tên cướp này rất nhanh, diễn ra chóng vánh chỉ trong vòng 1 phút. Đoạn đường mà chúng ra tay nằm trên lộ trình mà anh Truyền thường xuyên vận tiền, vàng đến cửa tiệm rất vắng người.

Trước khi gây ra vụ án này, người nhà của bà Yến cũng nhìn thấy 2 người lạ thường xuyên xuất hiện trước nhà.

Phá án từ đoạn video ghi hình nghi phạm

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cướp táo tợn, Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường đồng thời xác định là vụ án có tính chất nghiêm trọng nên đã báo cáo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp điều tra.

Quá trình kêu gọi người dân tố giác tội phạm và thu thập tài liệu, cơ quan điều tra nhận được thông tin quý giá từ một người dân là đoạn video được quay bằng điện thoại hình ảnh về các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn rình rập gần tiệm vàng Kim Yến Truyền. Trong đoạn video biển số xe máy được ghi lại biển số rất rõ nét.

Từ đoạn video này, cơ quan công an đã nhanh chóng phác họa chân dung các nghi can gây ra vụ cướp.

Theo phác họa, nghi can thứ nhất cao khoảng 1,70m, mặc áo khoác đen, quần jeans màu bạc, đội mũ lưỡi trai màu đen bên trong, mũ bảo hiểm màu đen bên ngoài, đeo khẩu trang y tế.

Nghi can thứ 2 cao khoảng 1,65m, mặc áo khoác màu xám, quần vải thun đen có xọc cam, xanh, đội mũ bảo hiểm màu đen và đeo khẩu trang y tế. Cả hai nghi can đi trên xe máy Sirius màu đỏ đen, BKS 51I1-58…

Một ngày sau khi vụ cướp xảy ra, người dân phát hiện một chiếc xe máy bị đốt cháy tại khu vực rừng Dương thuộc thôn Uất Lâm, xã Hoà Hiệp Bắc, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên. Biển kiểm soát của chiếc xe máy là biển giả, số máy, số khung đã bị cài lại.

Sau một thời gian rà soát các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Thuỳ Viễn (43 tuổi, trú tại xã Hoà Tân Đông, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên) là nghi can số 1 của vụ án.

Viễn từng có 2 tiền án về tội trộm cắp, 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đáng lưu ý, thời gian xảy ra vụ án, Viễn vắng mặt tại địa phương. Sau khi vụ án xảy, gia đình Viễn có nhiều dấu hiệu biến động bất minh về tài chính.

Tiếp tục xác minh, theo dõi di biến động của Viễn, công an làm rõ thêm 2 đối tượng là đồng bọn của Viễn trong vụ cướp là Nguyễn Mạnh Trường và Trần Ngọc Hưng. Đồng thời, phát hiện Viễn chuẩn bị tẩu thoát khỏi Việt Nam trốn sang Campuchia.

Không để cho chúng chạy thoát, ngày 5.10, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk, TP.HCM bắt giữ thành công cả 3 đối tượng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ: 2 xe ô tô (trong đó có xe Hyundai i10 là phương tiện gây án); 1 bình xịt hơi cay màu đỏ; 1 roi điện; 2 khẩu súng kiểu K59; 6 điện thoại di động các loại; 43 chứng minh nhân dân và 5 căn cước công dân; 8 xe máy; 57 đăng ký xe máy; 18 giấy phép lái xe; 3 thẻ ATM; 1 tập bìa nhựa ép dẻo và 1 tập phôi nhựa màu trắng (nghi dùng để làm giấy tờ giả); 30 sợi dây chuyền bằng kim loại và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Qua lời khai ban đầu, sau khi cướp được tiền, các đối tượng đã tưới xăng đốt xe máy, phi tang các tang vật liên quan đến vụ cướp dọc đường bỏ chạy rồi chia nhau tiền tiêu xài.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự vẫn đang phối hợp với công an địa phương điều tra làm rõ vụ án.