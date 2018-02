Nổ bay mái nhà ở Nghệ An do chế tạo pháo

Nam thanh niên 21 tuổi ở Nghệ An đang trộn thuốc nổ để chế tạo pháo thì xảy ra tai nạn.

Nhà chức trách huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa xác định nguyên nhân vụ nổ lớn thổi bay mái nhà ở Nghệ An, khiến một nam sinh nát tay. Theo đó, sáng 5/1, anh Phạm Thanh Sơn (21 tuổi, ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) đang dùng thuốc nổ để chế tạo pháo tại nhà riêng thì bất ngờ xảy ra vụ nổ. Tai nạn khiến anh Sơn bị thương nặng; căn nhà tốc mái, các bức tường nứt toác, nhiều đồ đạc hư hỏng. Lúc xảy ra nổ, anh Sơn ở nhà một mình. "Quá trình Sơn trộn thuốc thì xảy ra tai nạn. Do nạn nhân đang chữa trị nên chúng tôi chưa xác định được chính xác khối lượng thuốc", nhà chức trách địa phương cho hay. Anh Sơn hiện theo học sửa chữa ôtô ở thành phố Vinh.

