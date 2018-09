Nỗi đau phía sau vụ cô gái chết vì khung sắt công trình rơi trúng

(Dân Việt) “Cả nhà chưa ai dám cho cháu gái biết mẹ nó mất, nhưng cháu bé dường như hiểu được”, ông Phương nói và kể My Lâm liên tục hỏi “mẹ cháu đâu” rồi khóc, đòi gặp mẹ.

Hiện trường vụ việc. Clip: VNE

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều nay (28.9), liên quan đến vụ rơi thanh sắt từ công trường đang thi công ở đường Lê Văn Lương thuộc địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) khiến chị Dương Thị Hằng (31 tuổi, quê Bắc Ninh) tử vong tại chỗ vào tối qua (27.9), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, để điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VNE

Theo Zing: Sáng nay, trời Bắc Ninh se lạnh, thi thoảng cơn gió mùa đầu đông thổi làm những người nông dân ở thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, phải co ro. Ngồi trước thềm căn nhà cũ kỹ ở giữa thôn Đạo Sử, bà Nguyễn Thị Nha (53 tuổi) mặc chiếc áo khoác mỏng, khuôn mặt hốc hác, mắt nhìn ra cổng. Thấy người đến, bà lão gào khóc: “Hằng nhà tôi chết rồi các bác ơi!”. Bà Nha là mẹ đẻ chị Dương Thị Hằng (31 tuổi), nữ kế toán gặp nạn tử vong.

Sáng nay, hầu hết người thân đã lên Hà Nội để làm lễ viếng vong linh người phụ nữ xấu số tại Đài hóa thân Hoàn Vũ. Ở nhà, bà Nha cùng cô con dâu và cháu nội chờ rước hài cốt chị Hằng về quê. Những người họ hàng, láng giềng biết chuyện, đến an ủi và thay nhau chăm sóc bà Nha. Tiếng than khóc, mùi khói hương khiến người dân trong thôn không thể kìm lòng.

“Từ tối qua đến giờ, mẹ tôi không ăn uống cũng chẳng ngủ, bà gào khóc đến khản cổ rồi”, chị Ngọc (con dâu bà Nha) kể.

Chị Ngọc kể tối 27.9, bố của Hằng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, thông báo con gái ông gặp tai nạn trên đường Lê Văn Lương. "Họ chỉ nói vậy, sau đó, ông cụ đã gọi điện cho tôi và chồng đang ở Hà Nội", ánh mắt buồn rười rượi, chị Ngọc nói.

Sau khi liên hệ với người gọi điện, chị Ngọc mới hay tin cô em chồng 31 tuổi đã tử vong dưới chân công trình trên đường Lê Văn Lương. Ngay trong đêm, họ đến hiện trường và bệnh viện. “Cả nhà sốc khi biết tin Hằng mất, lúc đó, em tôi trên đường đi đón con gái đang chờ mẹ ở trường, nhưng chưa kịp đón…”, chị Ngọc bỏ ngang câu nói.

Chị dâu nạn nhân kể lúc đó, giáo viên chủ nhiệm của bé My Lâm (6 tuổi, con gái chị Hằng, đã đổi tên) chưa thấy phụ huynh đến, gọi điện thoại cũng không được nên đã đưa bé về nhà chăm sóc.

Từ lúc nhận hung tin, bà Nha và những người thân trong gia đình hoàn toàn suy sụp. Ảnh: Zing

“Họ đòi chạy xe máy lên Hà Nội trong đêm nhưng chúng tôi ngăn, nói để sang ngày mai, vì ở trên đó đã có anh trai và chị dâu của cháu Hằng”, ông Nguyễn Văn Phương (cậu ruột nạn nhân) cho hay.

Về trưa, những người thân ở xa và hàng xóm đến thăm hỏi bà Nha cùng gia quyến mỗi lúc một đông. Thế nhưng, người phụ nữ có con gái tử vong không thể gượng dậy để nói chuyện. Thi thoảng, người nhà dìu bà ra phòng khách, rồi phải đưa trở vào.

Ông Phương nói chị gái ông vốn bị chứng nghễnh ngãng tai từ lâu, khó nghe người khác nói gì, nhiều khi phải gào to bà Nha mới nghe rõ. Người bà 53 tuổi sinh được đôi trai gái, Hằng là con út.

Người thân chia sẻ cô gái 31 tuổi là người quyết đoán, giàu nghị lực và giỏi tự lập. Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với chồng cũ, Hằng ly hôn và nhận nuôi con một mình. Nữ nạn nhân làm kế toán cho một doanh nghiệp. Hàng ngày, sau giờ công sở, người mẹ đơn thân đến trường đón con gái.

“Hằng thuê nhà trọ và chăm sóc con, cuộc sống mưu sinh long đong nhưng 2 mẹ con luôn vui vẻ, cuối tuần lại về thăm ông bà”, chị Ngọc hồi tưởng về người em chồng đoản mệnh.

Chị Hằng và con gái trong một lần đi du lịch. Ảnh: Facebook nhân vật

Đầu tháng 9, nữ kế toán xin cho con gái đến học ở ngôi trường tại quận Đống Đa (Hà Nội) và chuyển đến gần đó để thuê nhà trọ. Người nhà cho hay bé My Lâm mới vào lớp 1 chưa đầy một tháng thì xảy ra biến cố đau lòng.

Sau khi chị Hằng tử vong, bé My Lâm được đưa đến nhà người họ hàng gần đó. Theo ông Phương, bé gái mới vào lớp 1 nhưng lớn trước tuổi. “Cả nhà chưa ai dám cho cháu gái biết mẹ nó mất, nhưng cháu bé dường như hiểu được”, ông Phương nói và kể My Lâm liên tục hỏi “mẹ cháu đâu” rồi khóc, đòi gặp mẹ.

Từ lúc 2 tuổi, My Lâm đã phải chịu cảnh bố mẹ ly hôn. Lúc đó, bé gái chưa nhận ra được bi kịch. Thế nhưng, sau biến cố trên đường Lê Văn Lương, bé gái phải tiếp tục chứng kiến thêm nỗi đau mất người mẹ. “Số phận cháu Hằng long đong, rồi đây bé gái cũng sẽ biết chuyện, lúc đó chúng tôi sợ cháu khó vượt qua, còn cả một tương lai ở phía trước”, ông Phương ngậm ngùi.

Bên ngoài, người dân thôn Đạo Sử tiếp tục đến để giúp gia đình bà Nha lo tang lễ. Tối nay, hài cốt chị Hằng sẽ được người thân rước về quê.