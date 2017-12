Nóng nhất tuần: Vũ 'nhôm' hiện đang ở đâu?

(Dân Việt) Lực lượng công an khám xét nhà ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ “nhôm”- một đại gia bất động sản tại Đà Nẵng được coi là sự kiện nóng nhất tuần qua.

Kkhám xét nhà riêng ông Vũ "nhôm"

Chiều tối 21.12, Bộ Công an tiến hành khám xét nhà ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ “nhôm”- một đại gia bất động sản tại Đà Nẵng. Sau khi xác định bị can Phan Văn Anh Vũ không có mặt tại nơi cư trú cơ quan ANĐT quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ.

Trước đó như tin đã đưa, ngày 20.12, cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ (ngoài cùng bên phải ảnh trên) về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước” theo điều 263 Bộ luật Hình sự.

Tối 22.12, đại diện Công an Đà Nẵng xác nhận ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") - đại gia bất động sản tại Đà Nẵng - đã bị truy nã. "Không bắt được Vũ tại nơi cư trú nên phải phát lệnh truy nã", nguồn tin từ cơ quan công an nói.

Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt ông Vũ được tống đạt tại nhà ông này vào sáng 22.12.

Đại diện Bộ Công an cho hay, ông Vũ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự. Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đang sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin liên quan ông Vũ.

Tối 21.12, nhà riêng của ông Vũ tại đường Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) đã bị công an khám xét trong nhiều giờ.

Ông Vũ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 ở TP HCM; Chủ tịch Hội đồng thành viên The Sunrise Bay Đà Nẵng, đồng thời sở hữu cổ phần trong nhiều dự án khác.

Trước dư luận về trách nhiệm của lực lượng chức năng địa phương khi việc điều tra ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) diễn ra đã lâu nhưng cuối cùng ông Vũ đã bỏ trốn ngoài vòng kiểm soát, trả lời Thanh Niên ngày 23.12, đại tá Trần Đình Liên, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng giải thích: Chủ trì vụ án này là Bộ Công an nên Công an TP.Đà Nẵng chỉ là đơn vị phối hợp.

Và sau khi Bộ có quyết định truy nã thì theo nghiệp vụ lực lượng Công an TP.Đà Nẵng phải thực hiện. Hiện lực lượng công an đang triển khai nhiều biện pháp truy bắt.

Trước đó, trong cuộc gặp giữa Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa với các cựu chiến binh, nhiều người đã đặt câu hỏi về việc có hay không sự tác động của ông Vũ trong một số quyết định liên quan đất đai của chính quyền thành phố. Có ý kiến đề nghị làm rõ thông tin ông Vũ coi thường lãnh đạo Đà Nẵng khi từng chỉ mặt, hăm doạ cho Chủ tịch UBND thành phố "nghỉ việc" vì không làm theo yêu cầu của ông ta...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho hay những thông tin trên đã được Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Công an điều tra. “Nếu có việc này thì là sự sỉ nhục với chính quyền và hệ thống công quyền”, ông Nghĩa nói.

Câu hỏi đặt ra hiện này là Vũ "nhôm" hiện đang ở đâu?