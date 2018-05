Nữ giúp việc kể phút phó cục trưởng công an bắt 'thạc sĩ' cướp

Sự kiện: Thạc sĩ đi cướp bị phó cục trưởng công an bắt tại nhà con gái

Tên cướp ở Hà Tĩnh cầm dao và cứa đứt gân người giúp việc, khống chế 6 người trong 1 gia đình. Rất may lúc này bố ruột chủ nhà là tướng công an xuất hiện, đã dũng cảm lao vào quật ngã đối tượng, cứu cả gia đình.

Nằm thẫn thờ ở khoa chấn thương của BV đa khoa Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Th. (SN 1965, trú Hương Sơn, Hà Tĩnh), giúp việc cho gia đình chị T.H.Q (trú TP Hà Tĩnh) vẫn chưa hoàn hồn kể phút tên cướp khống chế 6 người.

Theo lời kể của bà Th., 5h sáng 9/5, bà xuống mở cửa phụ ở tầng 1 để giặt quần áo thì hoảng hốt thấy 1 tên cướp bịt kín mặt, nấp sau cánh cửa.

Bà Th. đang điều trị tại BV với vết thương ở tay và cổ.

''Hắn cầm dao dí sát cổ và ra lệnh: Mày cấm kêu nếu không tao cứa cổ” - bà Th. kể.

Theo phản xạ, bà Th. kêu lớn: “Q. ơi! Làng xóm ơi! Cướp!”. Chưa dứt lời thì bà bị tên cướp cứa đứt gân tay trái.

Hắn hỏi bà Th. trên nhà có tất cả mấy người. Lúc này trên nhà chỉ có chị Q. và 2 cậu con trai còn nhỏ tuổi. Gã cướp ghì chặt dao vào cổ, khống chế bà giúp việc lên tầng 2.

“Lên đến tầng 2, hắn gọi chị Q. nhưng chị Q. đang ngủ nên không biết. Tôi xô cửa vào, chị Q. có hỏi tôi có việc gì thế bà? Tôi run lẩy bẩy nói... có cướp.

Hắn dồn tất cả chúng tôi vào góc nhà, và trói chân chị Q. Hắn hỏi tiền ở đâu, lấy ra hết nếu không tao giết chết. Sau đó, hắn mở trói cho chị Q. để chị đi lấy chìa khóa mở két bạc”, bà Th. kể.

Bà Th. bị tên cướp khống chế, gây vết thương ở cổ

Lo sợ 2 đứa con nhỏ bị kẻ xấu giết hại, chị Q. giao toàn bộ số tiền khoảng 100 triệu có trong két cho hắn, và bảo xuống dưới tầng 1 lấy chiếc xe máy mang đi luôn.

Thế nhưng, đối tượng nói với chị Q. “Tao bị bệnh tim, chừng này số tiền không đủ để tao chữa bệnh, tao cần 1 tỷ. Nếu không có đủ 1 tỷ thì sẽ đổi mấy mạng người”.

Đến khoảng 6h30, bố mẹ chồng của chị Q. đến chơi, phát hiện máu chảy lênh láng ở cầu thang nên chạy lên trên tầng 2 để tìm con dâu và cháu. Lúc này, cả 2 người cũng bị tên cướp khống chế.

Thấy số tiền 100 triệu, tên cướp “chê ít” nên không chịu rời đi. Hắn bảo với chị Q. gọi đến cơ quan xin nghỉ việc và bật loa ngoài điện thoại lên để hắn nghe.

Chị Q. làm theo mệnh lệnh của hắn. Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ làm sao để lấy thêm tiền, hắn nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm của gia đình nên bảo chị Q. đi rút tiền.

Tên cướp gắn 2 chiếc điện thoại, cài vào 2 túi áo của chị Q. để tiện theo dõi động thái và bảo chị Q.

“Đi ra ngoài rút đủ tiền về cho tao. Cấm mày báo với ai sự việc này nếu không tao giết chết mấy người ở đây”.

Khoảng 10 phút sau, tên cướp nói: “Con này tiết lộ rồi. Tao bị lộ rồi”. và hắn nói qua điện thoại là chị Q. phải quay trở lại nhà. Sau đó, gã kéo rèm cửa sổ nhìn xuống tầng 1, thấy có 3 người đàn ông đi lên.

“Hắn bảo tôi xuống nhà nói 3 người kia về, nếu không sẽ giết hết. Nhưng tôi xuống nhà bảo 3 người đi lên để cứu, trong đó có bố ruột của chị Q. làm công an ở Bộ, và 2 người bạn công tác trong ngành công an.”, bà Th. kể.

Tên Kiên bị tướng Tr. cùng hai chiến sĩ công an khống chế

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Do tay bị đứt gân, máu cháy nhiều nên bà giúp việc nửa mê nửa tỉnh, mệt lả người và chạy vào căn phòng ở tầng 1 đóng cửa, sợ tên cướp quay lại trả thù.

Còn theo lời kể của bà Lý, mẹ chồng của chị Q., bà cũng là người bị tên cướp khống chế và chứng kiến sự việc.

“Khi lên đến tầng 2, ông Tr., bố ruột của chị Q. mở cửa vào phòng. Tên cướp bảo ông đứng yên nhưng ông Tr. nhảy vào, dùng tay không, cướp lấy con dao trên tay đối tượng, cùng với 2 người nữa quật ngã và trói tên cướp lại, cứu mấy người chúng tôi”, bà Lý nói.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng hôm qua, đối tượng Kiên (SN 1989, trú phường Thạch Linh) bịt mặt, cầm dao đột nhập vào gia đình chị T.H.Q. (phường Trần Phú), khống chế cả gia đình chị Q. để cướp tài sản.

Rất may, thiếu tướng T.C.Tr. (công tác tại bộ công an, bố ruột của chị Q.) cùng đại úy N.X.H. và đại úy N.Q.V thuộc phòng CSGT, công an Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt, giải cứu cả gia đình, bắt giữ đối tượng.

Được biết, Kiên đang học thạc sĩ ở Trung Quốc, chuẩn bị tốt nghiệp.