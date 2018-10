Nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể: Công an Thái Bình cung cấp thêm thông tin

Ngày 11.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã ra Quyết định số 171 khởi tố vụ án hình sự “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” xảy ra ngày 29.8.2018. Các bị can gồm: Phạm Văn Lam (SN 1972), trú tại phường Tiền Phong, TP.Thái Bình; Từ Minh Tuyên (SN 1971), trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình; Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, SN 1974), chỗ ở hiện nay tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá, TP.Thái Bình và Phạm Đức Việt (SN 1974), chỗ ở hiện nay khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung, TP.Thái Bình. Về cựu Thượng tá Phạm Văn Lam, nguyên là Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình bị bắt, khởi tố vì liên quan đến vụ án là một điều đau xót trong ngành công an. Khi còn tại vị, Lam sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người trong cơ quan và được đồng nghiệp quý mến. Thời điểm Lam bị bắt, ai cũng buồn, tiếc, xen lẫn sự thất vọng. Tuy nhiên, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, còng số 8 không nương vị cho một ai khi hành vi phạm tội có đủ căn cứ để chứng minh.