Phá sới bạc "khủng", bắt 74 người, thu giữ hơn nửa tỷ đồng

Phá sới bạc "khủng", bắt 74 người, thu giữ hơn nửa tỷ đồng

Bất ngờ ập vào sới bạc ở Nghệ An, cảnh sát bắt giữ 74 người và thu giữ trên 500 triệu đồng.

Ngày 15.1, Công an tỉnh Nghệ An lập hồ sơ xử lý 74 người bị bắt quả tang tại sới bạc ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành. Trong số này có nhiều phụ nữ. Có 74 người bị di lý về cơ quan công an để phục vụ điều tra. Ảnh: Quỳnh Trang - Xuân Bắc Theo cơ quan công an, hơn một tháng trước trinh sát phát hiện nhóm đánh bạc tại xã Hợp Thành. Qua theo dõi trinh sát thấy nhóm đánh bạc này chuyên nghiệp, quy mô lớn này bố trí rất nhiều bảo vệ cảnh giới. Chiều 14.1, lực lượng của Công an tỉnh Nghệ An bất ngờ ập vào ổ cờ bạc này. Tại hiện trường cảnh sát thu 1 bộ bài, 1 bộ bát đĩa, 8 ôtô, 2 xe máy và hơn 500 triệu đồng. Nhiều quý bà tham gia sát phạt. Ảnh: Quỳnh Trang - Xuân Bắc Khi phát hiện cảnh sát, nhiều người đánh bạc đã chống cự để hòng lẩn trốn nhưng không thoát khỏi vòng vây. XEM THÊM: Clip: Cảnh sát đột kích sới bạc "khủng" trong rẫy vắng . Nguồn: ANTĐ

Theo Phạm Hòa (Zing)

