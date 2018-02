Phát sốt với hình ảnh nữ sinh ĐH Hàng Hải mà dân mạng "xin link"

(Dân Việt) Chỉ với vài khoảnh khắc nhỏ, cô nàng này đã khiến cả trăm người háo hức "xin link" vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình.

Con gái Việt Nam bây giờ đúng là xinh đẹp không đùa được đâu. Đã vậy nhờ có mạng xã hội, chúng ta càng có dịp được ngắm nhìn thêm nhiều những cô gái xinh xắn nữa. Ví dụ như mới đây nhất, cư dân mạng đang phát sốt trước hình ảnh của một nữ sinh viên Đại học Hàng hải Hải Phòng đây này!

Những bức ảnh này được đăng tải trong một group cộng đồng, người đăng chỉ ghi vỏn vẹn caption "Đại học Hàng hải Hải Phòng nha" nhưng như thế thôi cũng đã đủ khiến dân tình tò mò nhấn vào xem.

Nhìn vào những bức ảnh này, có thể thấy cô bạn sở hữu gương mặt rất hài hoà và cực kỳ nữ tính. Dù không chụp ở góc chính diện nhưng qua góc nghiêng thần thánh, ai cũng thấy được gương mặt thon gọn, chiếc mũi cao cùng khuôn miệng cười rất duyên của cô nàng. Đã vậy cô bạn còn may mắn sở hữu làn da trắng trẻo nữa chứ.

Trong khoảnh khắc này, nữ sinh mặc đồng phục của trường với chiếc mũ có ghi dòng chữ "Đại học Hàng hải Hải Phòng" làm người xem vô tình gợi nhớ đến hình ảnh của nhóm SNSD trong MV "Tell me your wish" năm nào.

Sau khi xuất hiện trên mạng, khỏi cần phải nói cũng biết cư dân mạng đang sốt sắng "xin link" Facebook của cô nàng này như thế nào rồi. Hiện giờ ai cũng đang tò mò không biết cô bạn là ai và nóng lòng muốn được xem thêm nhiều khoảnh khắc xinh đẹp khác nữa!

Clip thả dáng vài giây, nữ sinh báo chí đã nổi như cồn vì quá gợi cảm