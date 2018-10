Quý bà sang chảnh cào xước xe Camry để trả thù: Là người còn trẻ

Trên báo An ninh Thủ đô, luật sư Nguyễn Thị Thu, Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích: Hành vi cào xước xe sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phải bồi thường thiệt hại cho chủ xe. Theo bà Thu, việc có xử lý hình sự người cào xước xe hay không phụ thuộc vào giá trị tài sản bị thiệt hại và người bị thiệt hại phải có đơn yêu cầu. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì hành vi người phụ nữ dùng vật nhọn cào xước xe Camry có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, BLHS 2015 sửa đổi.