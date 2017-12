Tại sao đàn ông thích ân ái vào mùa lạnh?

Mùa đông, lượng testosterone tăng cao cùng nhu cầu tìm người sưởi ấm khiến cánh mày râu thích ân ái hơn.

Mùa đông khiến bạn bị lạnh, khô da và nẻ môi song nhu cầu "gần gũi" của đàn ông lại tăng cao. Dưới đây là năm lý do giải thích hiện tượng này do Men's Health đưa ra. Ảnh: Unwritten. Giữ ấm Vào mùa đông, tương tác xã hội giảm. Con người có xu hướng ít ra ngoài, trở nên xa lánh thế giới xung quanh nên nảy sinh mong muốn tìm kiếm đối tác để sưởi ấm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. "Cảm giác thân mật, tình cảm, được chấp nhận sẽ đem tới sự ấm áp", Marisa Cohen, giáo sư tâm lý học từ Đại học St. Francis (Mỹ) cho biết. Trước đây, nghiên cứu năm 2012 trên tờ Emotion cũng chỉ ra người "lạnh lẽo" về mặt xã hội sẽ thích thực hiện những hoạt động sưởi ấm cơ thể như tắm nước nóng hoặc quan hệ tình dục. Cơ thể phụ nữ hấp dẫn hơn vào mùa đông Nghiên cứu năm 2008 của Đại học Wroclaw (Ba Lan) kết luận khi trời trở rét, phái mạnh bị thu hút hơn bởi cơ thể phụ nữ. Nhóm tác giả lý giải vào mùa đông, chị em thường mặc nhiều quần áo nên đến lúc để lộ da thịt sẽ quyến rũ đàn ông hơn, giống như câu nói: "Cái gì không có được thì càng thích". Thay đổi nội tiết tố Giới khoa học phát hiện nồng độ testosterone trong cơ thể nam giới đạt đỉnh vào tháng 12, có thể do thay đổi thời tiết và giấc ngủ. Là một trong những hormone liên quan đến ham muốn tình dục, lượng testosterone tăng cao sẽ kéo theo nhu cầu ân ái của phái mạnh. Tìm kiếm sự an ủi Serotonin là chất dẫn truyền thần kinh ảnh hưởng đến mức độ hạnh phúc. Mùa đông, cơ thể sản xuất ít serotonin hơn vì ánh nắng giảm. "Điều này làm tăng cảm giác cô đơn, buồn bã và nhiều khả năng sự thay đổi về tâm trạng kích thích mong muốn kết nối với một đối tác", giáo sư Justin Lehmiller từ Học viện Kinsey (Mỹ) giải thích. Sự lây lan của không khí giáng sinh Mỗi dịp giáng sinh, các nhãn hàng từ xe hơi đến trang sức đều thực hiện những thông điệp quảng cáo vô cùng lãng mạn. Khi xem chúng, dù không cố ý, bạn cũng dễ dàng xuất hiện tâm lý muốn kết đôi. Trên thực tế, các cặp tình nhân thường đính hôn vào cuối năm. Mùa đông cũng là thời gian lý tưởng để tiệc tùng, thư giãn. "Được nghỉ ngơi, không chịu áp lực công việc sẽ tạo điều kiện cho chuyện ân ái", tiến sĩ Lehmiller nói. Xem thêm: 'Cậu bé' thay đổi thế nào nếu đàn ông già đi

Theo Minh Nhật (VNE)

