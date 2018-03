Tài xế bị phạt 150.000 đồng vì dừng xe quá 5 phút tại trạm BOT T2

Ông H. điều khiển ô tô dừng tại làn thu phí trạm BOT T2 trên quốc lộ 91 khoảng 1 giờ đồng hồ, bất chấp biển báo cấm dừng xe quá 5 phút.

Chiều 9.3, Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Minh H. (38 tuổi; ngụ thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà) số tiền 150.000 đồng do vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ông H. bị xử phạt do không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu "cấm dừng xe quá 5 phút", theo điểm a, khoản 1, Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Chiếc ô tô (màu đỏ) của ông H. được dời ra khỏi làn thu phí sau yêu cầu của lực lượng chức năng. Ảnh: cắt từ clip camera trạm thu phí BOT T2

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 9.3, ông H. điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 91, hướng từ An Giang đi TP Cần Thơ. Khi đến Trạm thu phí BOT T2, ông H. cho phương tiện đậu tại làn thu phí số 4 khoảng gần 1 giờ đồng hồ.

Lực lượng công an làm nhiệm vụ tại hiện trường đã hướng dẫn, yêu cầu chủ phương tiện điều khiển xe ra khỏi làn thu phí. Sau đó, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính. Ông H. đã đồng ý đóng tiền phạt với lỗi vi phạm như trên.

Một năm sóng gió của BOT cả nước. Clip: Người lao động