Thanh Hóa: Người hâm mộ đông nghẹt đổ về SVĐ đón tuyển thủ U23

Rất đông người hâm mộ đã đổ dồn về SVĐ tỉnh Thanh Hóa (37 Lê Quý Đôn, phường Ba Đình) tham gia lễ đón 3 tuyển thủ U23 VN: Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng và Lê Văn Đại. Tâm trạng mọi người đều rất hân hoan, nôn nao đón chào những người hùng.

Trở về từ Thường Châu và có 2 ngày với nhiều hoạt động đáng nhớ tại Hà Nội, hôm nay, các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam được trở về quê cha đất tổ của mình và ăn mừng chiến thắng ngôi Á quân U23 Châu Á cùng hàng triệu đồng hương và gia đình mình.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở VH-TT&DL sẽ tổ chức đón tiếp và trao thưởng cho 3 cầu thủ xứ Thanh là Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng và Lê Văn Đại. Dự kiến đoàn sẽ từ thủ đô Hà Nội trở về Thanh Hóa.

Theo ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, hiện ông đang trên đường cùng đoàn của tỉnh Thanh Hóa ra Hà Nội đón 3 tuyển thủ U23 Việt Nam, là những người con xứ Thanh có mặt trong đội hình tham gia Giải Vô địch U23 châu Á 2018 được tổ chức ở Trung Quốc. Chương trình gặp gỡ, giao lưu sẽ diễn ra tại trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa. Ba tuyển thủ sẽ được ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen và tặng thưởng 300 triệu đồng (Tiến Dũng 200 triệu đồng, Tiến Dụng và Văn Đại mỗi người 50 triệu đồng).

"Chương trình nhằm ghi nhận những đóng góp của những cầu thủ quê Thanh Hóa có đóng góp cho đội tuyển U23 Việt Nam vừa tạo nên thành tích lịch sử của bóng đá nước nhà trên đấu trường châu lục", ông Phương nói.

Theo kế hoạch, cuộc gặp gỡ bắt đầu từ lúc 13h30 ngày 30.1 và không có diễu hành, tuần hành để chúc mừng vì trước đó ở thủ đô Hà Nội đã làm.

Còn tại Nghệ An, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An dự kiến tối nay sẽ diễn ra lễ tuyên dương 5 cầu thủ quê xứ Nghệ gồm: Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Hoàng và Bùi Tiến Dũng tại nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An.

Ba tuyển thủ Thanh Hóa được vinh danh, gồm hai anh em ruột thủ thành Bùi Tiến Dũng (sinh năm 1997), tiền vệ Bùi Tiến Dụng (sinh năm 1998) và hậu vệ Lê Văn Đại (sinh năm 1996). Trong đó, thủ thành Tiến Dũng và Lê Văn Đại đang thi đấu trong màu áo FLC Thanh Hóa; còn Tiến Dụng đang đầu quân cho SHB Đà Nẵng.

Dưới đây là các hình ảnh được ghi lại:

Xe tải chở CĐV cùng loa đài rất khí thế - Ảnh: Mai Lân

Vốn có nhiều xe đi qua, nay lại có thêm rất nhiều người dân tập trung đón cầu thủ nên Dốc Xây đang bị ùn tắc, các phương tiện đã "chôn chân" khá lâu - Ảnh: Mai Lân

Đoàn xe chở 3 chàng cầu thủ xứ Thanh từ Dốc Xây đang tiến về trung tâm thành phố Thanh Hóa Người hâm mộ tại Thanh Hóa đứng chờ sẵn hai bên đường liên tục vẫy tay, nở nụ cười chào đón đoàn cầu thủ.

Hàng trăm người hâm mộ đang di chuyển đi đón các cầu thủ . Ảnh: Mai Lân

Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh trong lúc chờ đợi đoàn cầu thủ trở về. Ảnh: Mai Lân

Nhều người hâm mộ tại Thanh Hóa đã có mặt từ khá sớm mang heo băng rôn khẩu hiệu để đón 3 cầu thủ U23 Việt Nam trở về. Ảnh Mai Lân

Nhiều người buộc cờ vào xe máy để chuẩn bị đón các cầu thủ. Ảnh Mai Lân

Không khí tại quê nhà Thanh Hóa đang khá rộn ràng. Ảnh Mai Lân