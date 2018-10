Thanh tra lao động nhận định vụ sắt rơi từ công trình gây chết người

Theo lãnh đạo thanh tra lao động Hà Nội, trường hợp thiết bị giáo treo lắp đặt đúng quy chuẩn thì thanh xà không thể tự rơi.

Chiều 2.10, trao đổi về vụ rơi thanh sắt từ công trình trên đường Lê Văn Lương làm một người chết, ông Phan Văn Mậu - Phó chánh thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội nói, sàn giáo treo ở công trình này là thiết bị chuyên dụng.

"Hệ thống gondola (sàn làm việc trên cao) dùng để lắp kính, vệ sinh kính, phải được lắp đặt theo quy chuẩn và kiểm tra trước khi vận hành", ông cho hay.

Thanh xà neo sàn treo rơi gây tử vong người đi đường. Ảnh: Ngọc Thành

Theo đại diện thanh tra lao động Hà Nội, tại công trường xây dựng nêu trên, sàn treo được gắn với hệ thống giá đỡ phía trên tầng 16 bằng xà đỡ, cáp neo; tất cả hệ thống gắn với chân xà bằng nhiều bu lông. Quan sát tại hiện trường không có hiện tượng gẫy thanh xà, nên bước đầu "có thể nhận định ai đó đã tháo dỡ bu lông này nên xà kéo rơi xuống, thanh xà va vào công trình rồi văng ra đường gây tai nạn".

"Trường hợp thiết bị giáo treo được lắp đặt theo quy chuẩn và kiểm định trước khi vận hành, phần bu lông kết nối rất chắc chắn nên thanh xà không thể tự rơi, thời điểm xảy ra sự cố thì sàn treo cũng không bị quá tải. Như vậy, một giả thiết có thể nghĩ tới là các bu lông bị tháo ra khiến xà đỡ rơi khỏi chân đế", ông Phan Văn Mậu nói.

Ông nhấn mạnh, hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc nên ông không đưa ra kết luận, tuy nhiên, nếu xảy ra việc công nhân tháo dỡ hệ thống sàn treo để di chuyển đến nơi khác dẫn đến tai nạn thì đó là thao tác sai quy trình.

Sự cố gây mất an toàn lao động trên đường Lê Văn Lương. Video: Thế Quỳnh

Ngày 27.9, trong quá trình lắp kính mặt ngoài của tòa nhà, công nhân tại công trường xây dựng đã sử dụng sàn treo Gondola (sàn nâng người chuyên dụng trên cao) để di chuyển phía ngoài tòa nhà.

Khoảng 18h, khi nhóm công nhân di chuyển sàn treo để lắp kính đến tầng 7 và tiếp tục điều khiển để sàn xuống tầng 6 cho công nhân bước ra khỏi sàn để nghỉ làm việc thì bất ngờ cần trục đỡ bên trái của sàn treo tuột ra khỏi bộ phận neo đặt trên tầng 16 rơi xuống đường Lê Văn Lương gây tai nạn cho người đang lưu thông trên đường bằng xe máy. Vụ tai nạn làm một người chết và một người bị thương nhẹ.

Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người để điều tra.