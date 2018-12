Thông tin mới nhất vụ máy bay Vietjet văng bánh ở Buôn Ma Thuột

Cục Hàng không Việt Nam xác định trong vụ máy bay Vietjet bị văng 2 bánh trước ở sân bay Buôn Ma Thuột, lỗi do phi công.

Sáng 27.12, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đã triệu tập họp đột xuất với các đơn vị liên quan sau hàng loạt sự cố hàng không mới đây. Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết thông tin sơ bộ vụ máy bay Vietjet mất bánh trước và vụ hạ cánh nhầm đường băng lỗi được xác định do phi công. Máy bay bị văng bánh trước, tiếp đất bằng càng do phương thức tiếp đất không chuẩn. Cụ thể, trong vụ máy bay Vietjet bị văng 2 bánh trước ở sân bay Buôn Ma Thuột, bánh mũi (bánh trước) tiếp đất trước trong khi thiết kế của máy bay không cho bánh mũi tiếp đất trước mà là bánh sau. Theo ông Thắng, sau khi giải mã hộp đen, khám nghiệm hiện trường, làm việc với các bên liên quan, cơ bản kết luận khi tiếp đất không theo phương thức chuẩn, khi tiếp đất phải bằng 2 bánh trước xả đà rồi tiếp cận từ từ, sau khi giải mã thì bánh phụ tiếp đất trước, phương thức tiếp đất không chuẩn dẫn đến sự cố này. Hiện máy bay này vẫn đang ở Buôn Ma Thuột. Dự kiến sẽ thiết lập một hangar di động tại đây để sửa chữa. Việc sửa chữa sẽ hoàn tất sau khoảng 5 - 6 tháng Còn vụ Vietjet hạ cánh nhầm đường băng tại Cam Ranh hôm 25.12 do máy bay báo lỗi kỹ thuật, cơ trưởng (người Philippines, có 11.000 giờ bay) quá chú trọng tới cảnh báo kỹ thuật, nên mất tập trung, lệch hướng hạ cánh khi tiếp cận đường băng. Cơ trưởng cho biết lúc đó thấy đường băng bên cạnh cũng rộng rãi nên hạ xuống. Không lưu phát hiện và đã nhắc lái chính hướng tiếp cận. Tuy nhiên, tổ lái không điều chỉnh kịp và hạ vào đường băng xây dựng xong nhưng chưa khai thác.

Theo D.Ngọc (Người Lao Động)

Tag: may bay gap su co, su co may bay ha canh, buon ma thuot