Tiến hành ghép giác mạc của bé Hải An cho 2 người

Chiều 26/2, giác mạc của em bé 7 tuổi được gia đình hiến tặng sau khi em qua đời vì căn bệnh ung thư sẽ được ghép cho 2 người.

Liên quan đến việc tìm người ghép giác mạc của bé Hải An hiến tặng, sau quá trình hội chẩn, chiều nay (26/2), các bác sĩ Bệnh viện mắt Trung ương tiến hành ghép giác mạc của bé cho 2 người bị hỏng cả 2 giác mạc. Cụ thể, một người 73 tuổi bị sẹo giác mạc cả 2 mắt, chỉ phân biệt được sáng tối và một người 42 tuổi bị đục giác mạc bẩm sinh, thị lực chỉ đếm được ngón tay của mình. Sau ca ghép trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, cả 2 trường hợp sẽ có thể nhìn rõ hơn bằng 1 mắt. Điều kỳ diệu ở giác mạc là có thể ghép cho bất kỳ ai, không phân biệt tuổi tác, giới tính. Vì giác mạc là mô không có mạch máu, chỉ cần có chất lượng tốt là có thể ghép được. Đây là trường hợp thứ 421 và là em bé thứ hai hiến tặng giác mạc kể từ ca hiến đầu tiên vào năm 2007. Các bác sĩ lựa chọn 2 trường hợp nhận giác mạc của bé Hải An. Như thông tin đã đưa, bé Nguyễn Hải An 7 tuổi 3 tháng, rơi vào trạng thái hôn mê do u cầu não xâm lấn. Trưa 22/2, chị Nguyễn Trần Thùy Dương (33 tuổi, mẹ của cháu bé) gọi điện tới đường dây nóng của trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Chị chia sẻ nguyện vọng của gia đình muốn hiến tặng nội tạng của bé Hải An cho những bạn nhỏ khác đang bị bệnh chờ ghép tạng. Bởi lẽ, chị mong muốn, sau này dù con mãi ra đi nhưng chị vẫn nghe được nhịp đập của trái tim con gái trong lồng ngực một bạn trẻ nào đó… Đây cũng là nguyện vọng của bé Hải An trong những ngày nằm điều trị tại bệnh viện K, sau khi nghe mẹ nhiều lần trò chuyện về việc hiến tặng nội tạng cho người bị bệnh. Nhưng theo quy định của luật Hiến mô tạng, chỉ những người từ 18 tuổi trở lên mới có thể hiến tặng nội tạng khi còn sống hoặc sau khi chết não, trước đó đã có đăng ký hiến tạng, mô tạng. Trong trường hợp này, bé Hải An mới 7 tuổi, chưa đủ tuổi đăng ký hiến mô tạng. Đồng thời, cháu không phải chết não nên Trung tâm không thể tiếp nhận nội tạng được. Do đó, theo Luật, phía Trung tâm chỉ có thể nhận giác mạc khi cháu đã qua đời. 14h58 cùng ngày, bé ra đi nhẹ nhàng. Sau đó, chị Thùy Dương nghẹn ngào gọi lại Trung tâm và thông báo về việc bé Hải An đã qua đời. 16h25, hai cán bộ Ngân hàng Mắt, trong đó có anh Nguyễn Hữu Hoàng và 2 cán bộ của trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có mặt tại nhà bé để lấy giác mạc. 17h15 phút, việc lấy giác mạc được hoàn tất và xác định 2 giác mạc trong tình trạng tốt.

