Tin mới bất ngờ từ họa sĩ Ngô Lực trong vụ bị mẫu nude Kim Phượng tố hiếp dâm

"Tôi tôn trọng pháp luật và không chỉ trích cô ấy, cũng không muốn đôi co. Nhưng nếu Kim Phượng không dừng lại, tôi sẽ làm việc với cơ quan điều tra và có những động thái cụ thể về sự việc này" - họa sĩ Ngô Lực bức xúc.

Họa sĩ Ngô Lực 'tố' người mẫu đưa 'thông tin vô căn cứ' như thế nào?

Mới đây, người mẫu nude Kim Phượng đã đề nghị Cơ quan CSĐT Công an quận 10 - TP HCM, gia hạn điều tra vụ cô tố họa sĩ Ngô Lực hiếp dâm thêm 2 tháng nữa. Phía Công an quận 10 chưa trả lời về yêu cầu này.

Ngoài ra, người mẫu nude Kim Phượng cũng yêu cầu Công an quận 10 tổ chức buổi vẽ nude thực nghiệm tại chính khách sạn nơi xảy ra sự việc.

Trước diễn biến mới này, hoạ sĩ Ngô Lực nói: "Ngày 20-7, tôi đã làm việc với Công an quận 10 và ký vào biên bản xác nhận không đồng ý tham gia buổi vẽ thực nghiệm. Đây là quyền tự do của tôi. Đại diện Công an quận 10 cho tôi biết rằng đó chỉ là yêu cầu từ phía Kim Phượng".

Hoạ sĩ Ngô Lực trong một buổi vẽ body painting

Hoạ sĩ Ngô Lực cho rằng vụ kiện là một bài học lớn cho giới nghệ sĩ tại Việt Nam. Riêng với môn nghệ thuật body painting, đây có thể là một cú khai tử thực sự vì đối tượng sáng tạo của môn nghệ thuật tồn tại quá nhiều nguy cơ bị tố cáo này chính là cơ thể con người.

"Tôi cho rằng buổi vẽ thực nghiệm sẽ không giúp được cho Kim Phượng về bất cứ điều gì. Bởi vì trong bối cảnh cô ấy nude trước mặt cơ quan điều tra thì dù tôi có vẽ trên cơ thể khỏa thân của cô ấy trong một thời gian rất dài đi chăng nữa cũng không thể "diễn" lại những cảm xúc ham muốn (nếu có) để có thể dẫn tới hành vi đồi bại như cô ấy tố cáo. Vậy buổi vẽ thực nghiệm đó là nhằm mục đích gì?" - Ngô Lực đặt vấn đề.

Theo họa sĩ này, có thể Kim Phượng không hiểu biết gì về nghệ thuật nên mới yêu cầu như thế. "Đối với người nghệ sĩ, nhiều khi phải nghĩ bạc cả tóc mới đi một nét vẽ. Trong hoàn cảnh đó, tôi đâu có vẽ được. Đấy đâu phải là nghệ thuật. Như vậy là "cưỡng" vẽ. Vậy cuối cùng thì vì sao Kim Phượng đưa ra các yêu cầu trên? Có phải là để cố tình kéo dài sự việc? Hay còn những mục đích gì khác nữa?

Tôi khẳng định đây là sự xúc phạm nghệ thuật và làm hại uy tín cá nhân của tôi một cách trầm trọng. Không phải Kim Phượng, tôi mới là nạn nhân của một vụ vu khống trắng trợn. Chắc chắn tôi sẽ không để Kim Phượng muốn nói gì thì nói như thế này nữa vì ngoài tôi ra, còn có biết bao nhiêu người làm nghệ thuật nữa sẽ cảm thấy bị xúc phạm.

Tôi tôn trọng pháp luật và không chỉ trích cô ấy, cũng không muốn đôi co. Nhưng nếu Kim Phượng không dừng lại, tôi sẽ làm việc với cơ quan điều tra và có những động thái cụ thể về sự việc này" - họa sĩ Ngô Lực bức xúc.