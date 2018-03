Tố mất 300 triệu đồng khi công an khám xét

Khám xét nơi làm việc nhưng công an không đưa bị can đến chứng kiến. Người này khiếu nại cho rằng công an làm mất 300 triệu đồng.

Luật sư của bị can Nguyễn Văn Cường (nguyên kế toán Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) đang tiếp tục khiếu nại đến Công an TP.Hải Phòng về việc thân chủ của ông bị mất 300 triệu đồng vì khi công an khám xét nơi làm việc đã không đưa bị can đến chứng kiến.

300 triệu đồng bị mất

Hồ sơ vụ án thể hiện: Từ năm 2013, ông Cường phụ trách kế toán và được giao nhiệm vụ thu, nộp các khoản tiền bảo hiểm y tế, xã hội, thất nghiệp của tất cả cán bộ, giáo viên của trường.

Với các giáo viên không thuộc biên chế, hàng tháng ông Cường thu tiền mặt rồi tự chuyển vào tài khoản ngân hàng cho các cơ quan bảo hiểm đóng trên địa bàn huyện.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 1.2013 đến tháng 9.2015, ông Cường đã thu của các giáo viên hơn 320 triệu đồng nhưng không đóng vào quỹ bảo hiểm mà tiêu xài cá nhân.

Sau khi phát hiện sự việc, tháng 6.2017, Công an huyện An Dương khởi tố, bắt giam ông Cường để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra phân công điều tra viên Nguyễn Đức Tân, Công an huyện An Dương, điều tra vụ án.

Trụ sở Công an huyện An Dương.

Đến ngày 18.7.2017, điều tra viên Tân chủ trì, phối hợp với đại diện VKS, nhà trường… thực hiện việc khám xét nơi làm việc của bị can Cường (phòng kế toán) tại Trường THCS Lê Hồng Phong nhưng không đưa bị can đến chứng kiến việc khám xét này.

Đến tháng 1.2018, trong một buổi hỏi cung có mặt luật sư, bị can Cường mới biết việc khám xét nhưng trong biên bản không thấy ghi nhận số tiền 300 triệu đồng mà bị can cất trong tủ sắt tại nơi làm việc. Tại buổi hỏi cung này, ông Cường yêu cầu ghi nội dung này vào biên bản ghi lời khai nhưng điều tra viên không ghi.

Kỷ luật điều tra viên, điều tra tiếp số tiền

Theo bị can Cường, tháng 4.2017, bị can bán căn nhà ở tổ dân phố 3, thị trấn An Dương. Sau khi trả nợ ngân hàng và một số khoản nợ khác thì còn lại hơn 300 triệu đồng. Tháng 5.2017, bị can mang 300 triệu đồng để trong tủ tài liệu trong phòng làm việc (phòng kế toán) tại Trường THCS Lê Hồng Phong. Việc cất số tiền trong tủ tài liệu tại nơi làm việc chỉ mình bị can biết và khi chưa lấy ra thì bị bắt giữ.

Sau khi biết sự việc, luật sư đã khiếu nại vấn đề trên đến công an. Luật sư cho biết: Tại thời điểm khám xét, bị can đang bị tạm giam tại Công an huyện An Dương. Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: “Khi khám chỗ làm việc của một người thì phải có mặt người đó, trừ trường hợp không thể trì hoãn nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản”. Xét về điều kiện, hoàn cảnh, Công an huyện An Dương không có lý do gì để không đưa bị can tới chứng kiến buổi khám xét.

Công an thừa nhận điều tra viên vi phạm tố tụng.

Ngày 30.1, Công an huyện An Dương có quyết định giải quyết khiếu nại của luật sư. Theo đó, công an thừa nhận việc điều tra viên không báo cáo đề xuất để trích xuất và dẫn giải bị can đến nơi khám xét là vi phạm Bộ luật Tố tụng hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương, TP.Hải Phòng tổ chức họp kiểm điểm, có hình thức xử lý theo quy định đối với điều tra viên Nguyễn Đức Tân... Về số tiền 300 triệu đồng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương tiếp tục điều tra làm rõ theo lời khai của bị can.

Trong khi số tiền 300 triệu đồng chưa được làm rõ thì ngày 6.2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương kết luận: “Tài liệu điều tra không có cơ sở xác định về số tiền 300 triệu đồng trong tủ tài liệu ở phòng làm việc (phòng kế toán) tại Trường THCS Lê Hồng Phong như bị can Nguyễn Văn Cường đã khai”.

Cho rằng công an dựa vào tài liệu vi phạm tố tụng cũng như chưa làm rõ số tiền 300 triệu đồng lại ra kết luận, luật sư tiếp tục khiếu nại.

Ngày 28.2, phóng viên đã liên lạc với Công an huyện An Dương để xác minh việc xử lý cán bộ điều tra và việc điều tra về số tiền 300 triệu đồng như trong quyết định giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, Công an huyện không trả lời.

Chúng tôi cũng liên lạc với chánh Văn phòng Công an TP.Hải Phòng để hỏi vấn đề trên nhưng nơi đây yêu cầu chúng tôi liên lạc với Công an huyện...

XEM THÊM: