Trẻ con chơi đùa gây mâu thuẫn, người lớn cầm dao đoạt mạng nhau

Mâu thuẫn nhỏ, hai cha con ông Việt cầm dao xông vào ẩu đả với hai cha con người em họ khiến một người tử vong.

Sáng 24.2, ông Nguyễn Văn Việt (70 tuổi, ngụ thôn Viên Ngoại, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cùng con trai là Nguyễn Văn Uy (35 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với gia đình ông Nguyễn Văn Hòa (64 tuổi, cùng thôn) và con trai ông Hòa là Nguyễn Văn Bình (42 tuổi).

Trong lúc cự cãi, hai bên cầm dao xông vào ẩu đả. Hậu quả, anh Nguyễn Văn Bình bị đâm vào sườn, tử vong trên đường đến bệnh viện.

Trao đổi với Zing.vn, ông Tạ Quang Trung, Trưởng Công an xã Viên An, cho biết sau khi xảy ra sự việc, công an xã phối hợp với Công an huyện Ứng Hòa đến khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng.

“Hai bên có quan hệ họ hàng thân thiết. Mâu thuẫn xuất phát từ việc chơi đùa giữa đám trẻ nhỏ của hai nhà. Hiện công an chưa xác định được trong hai cha con ông Việt, ai là người cầm dao đâm anh Bình tử vong”, ông Trung nói.

Công an huyện Ứng Hòa đang tạm giữ cha con ông Việt để phục vụ công tác điều tra.

