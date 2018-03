Trinh sát biên phòng kể chuyện ra nước ngoài đánh án ma túy

Với phương châm “ngăn chặn tội phạm ma túy từ xa”, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chủ động phối hợp, hợp tác với lực lượng chức năng của Lào và Campuchia trên tinh thần giúp bạn chính là giúp mình.

Không chỉ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, những người lính mang quân hàm xanh còn phối hợp với công an nước bạn Lào ngăn chặn ma túy từ xa; phối hợp với lực lượng công an các cấp chặn dòng chảy của ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào nội địa; đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, buôn lậu, mua bán, vận chuyển vũ khí qua biên giới...

Mỗi nơi họ đóng quân "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt"...

Với phương châm “ngăn chặn tội phạm ma túy từ xa”, trong những năm qua Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã chủ động phối hợp, hợp tác với lực lượng chức năng của Lào và Campuchia trên tinh thần giúp bạn chính là giúp mình. Kết quả, hai bên đã xác lập, đấu tranh chuyên án, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với quy mô, số lượng lớn.

Năm 2017, chỉ riêng tại tuyến Việt Nam - Lào, hai bên đã phối hợp đấu tranh thành công 17 chuyên án, bắt giữ 34 đối tượng, thu giữ 215 bánh heroin, 1.000 bánh cần sa khô, gần 500 nghìn viên ma túy tổng hợp, 10kg ma túy dạng đá, 12 xe ôtô.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an Lào bắt gọn 5 đối tượng cùng tang vật gồm 40 bánh heroin, 120.000 viên ma túy tổng hợp.

“Khi đối tượng đã chọn buôn bán ma túy nghĩa là đã xác định sống chết với lực lượng chức năng nên luôn cảnh giác cao, chọn những địa điểm thuận lợi để chạy trốn, có vũ khí nóng trong người, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện. Vì thế, đánh án ma túy không có chuyện ăn may và mỗi trận đánh lại có thêm nhiều yếu tố mới phát sinh, các trinh sát phải thật sự bản lĩnh để nắm bắt và xử lý tình huống...”, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải giúp chúng tôi thêm hiểu về cuộc chiến của những người lính mang quân hàm xanh trong cuộc chiến thầm lặng đấu tranh với tội phạm mua bán ma túy.

Đánh án ma túy trong nội địa đã khó, hoạt động trên đất bạn không phải là điều dễ dàng đối với cả những trinh sát lâu năm. Ngoài những khó khăn về ngôn ngữ, còn là điều kiện thời tiết và những yếu tố khác có liên quan.

Người trinh sát phải vận dụng trí nhớ để học thuộc đường đi, lối lại của địa bàn đối tượng thường hoạt động; xử lý nhanh các tình huống phát sinh một cách hợp lý nhất mà không để đối tượng phát hiện. Trong các chuyên án ma túy lớn, mọi giác quan, mọi kỹ năng của “dân trinh sát” đều được huy động tối đa.

Đại tá Võ Trọng Hải kể cho chúng tôi một chuyên án mới nhất BĐBP tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhamxay (Lào) vừa phối hợp đấu tranh thắng lợi, bắt 5 đối tượng, thu 40 bánh heroin và 120.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe ôtô và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.

Anh nhớ lại: Những ngày đó, nhiệm vụ của các trinh sát thật nặng nề, ngoài việc điều tra, xác minh mối quan hệ, quy luật hoạt động của đối tượng phục vụ đấu tranh chuyên án, họ còn phải tham gia lập kế hoạch, cùng ban chuyên án tổ chức bố trí sử dụng lực lượng trong quá trình phá án và phối hợp với lực lượng đánh bắt khi chúng giao nhận hàng.

Với các trinh sát của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, chưa có nhiệm vụ nào là không quan trọng, không yêu cầu tính cảm giác và nhạy cảm nghiệp vụ cao. Để đảm bảo kế hoạch đánh án, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh Bôlykhămxay đã có những cuộc hội ý, thống nhất xác định phương án đánh bắt.

Những ngày sau đó, tổ công tác ở tỉnh Luông Pha Băng và Viêng Chăn có thông tin các đối tượng đã vận chuyển 120 nghìn viên ma túy tổng hợp từ Luông Pha Băng về Viêng Chăn, Bôlykhămxay đưa đi tiêu thụ. 19 cán bộ biên phòng được cử lên đường sang nước bạn Lào.

Đến 14h ngày 22.6.2017, chiếc xe ôtô nghi vấn chở 40 bánh heroin về đến tỉnh Bôlykhămxay và đỗ tại khách sạn Sẻng Hùng Hương, bản A Nụ Sỏn Xay, thị trấn Pặc Xan, tỉnh Bôlykhămxay.

Hôm đó, lợi dụng trời mưa to, việc theo dõi của các trinh sát bị ảnh hưởng rất lớn, các đối tượng đã bí mật di chuyển chiếc xe ôtô đến một vị trí khác. Vậy là, cùng với Công an nước bạn Lào, tổ trinh sát đã tìm tất cả các khách sạn, nhà nghỉ nơi các đối tượng có thể ẩn nấp, đồng thời chặn các ngả đường để truy tìm dấu vết của đối tượng...

Vụ án kết thúc thắng lợi vào 15h ngày 22.6.2017, hai lực lượng phối hợp đã bắt gọn 5 đối tượng cùng tang vật gồm 40 bánh heroin, 120.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe ôtô và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Đại tá Võ Trọng Hải chia sẻ với chúng tôi: Những cán bộ được đưa sang nước ngoài phá án phải được huấn luyện và đào tạo rất bài bản. 100 cán bộ ,chiến sĩ, sau một thời gian huấn luyện chỉ còn lại 30 người.

Để thích hợp với điều kiện khí hậu và địa hình của nước bạn Lào, anh em trinh sát phải tập luyện giữa trưa hè. Có những ngày, họ chỉ được ăn lương khô và uống nước lavie để xem ai có thể trụ lại được. Không các chỉ trinh sát mà ngay cả chó nghiệp vụ khi được huy động cũng phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong chuyên án bắt giữ 5,5 tấn cần sa, khi BĐBP tỉnh Hà Tĩnh triển khai lực lượng đánh án, có 2 trinh sát viết tâm thư gửi lại cho chính trị viên, nếu hy sinh thì nhờ đưa lại cho vợ, con.

Chuyên án thành công, anh em trở về. Khi vị chỉ huy trưởng lên chúc mừng anh em, đồng chí chính trị viên đọc xong lá thư, anh rơi nước mắt. Đấu tranh chống ma túy còn gian nan, vất vả, với lực lượng trực tiếp đối mặt với tội phạm như Công an và Biên phòng, cần lắm sự quan tâm và một cơ chế để anh em yên tâm công tác, vị chỉ huy trưởng chia sẻ.

Trước mỗi chuyến đi nước ngoài đánh án, những cử chỉ quan tâm, sự động viên của người chỉ huy trưởng, có khi chỉ đơn thuần là một thùng nước khoáng, những cái bắt tay thật chặt rồi một lời nói động viên cũng giúp anh em có thêm động lực.

Một chuyên án thành công, anh cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm. Khi chuyên án không như kế hoạch, chỉ huy sang tận biên giới đón anh em trở về... Khi đánh án ở nước ngoài, tính mạng của anh em “ngàn cân treo sợi tóc” nếu để xảy ra thương vong thì chiến thắng cũng sẽ không trọn vẹn, đó là những điều Đại tá Võ Trọng Hải luôn tâm niệm.

Đẩy lùi tội phạm ma túy trên tuyến biên giới là quyết tâm của lực lượng BĐBP Hà Tĩnh và lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay (Lào). Mỗi chuyên án đấu tranh thành công không chỉ góp phần bảo vệ sự bình yên cho nhân dân trên tuyến biên giới, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước Việt-Lào.

