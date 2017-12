Trịnh Xuân Thanh có thêm luật sư bào chữa thứ 4

Sau 3 luật sư, ông Nguyễn Văn Quynh vừa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Hãng luật Hưng Yên) vừa được VKSND Tối cao cấp giấy chứng nhận bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC.

Trao đổi với Zing.vn, luật sư Quynh cho biết, ông vừa được cấp giấy chứng nhận vào ngày 22.12. Tuy nhiên, luật sư cũng có ý kiến cho rằng nên hoãn xét xử để có thời gian nghiên cứu vụ án toàn diện.

"Đây là vụ án được dư luận quan tâm. Hồ sơ có tới 18.000 bút lục trong khi dự kiến vụ án đưa ra xét xử vào trung tuần tháng 1.2018 thì tôi sẽ đề nghị hoãn. Lý do để luật sư có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án thật toàn diện để bào chữa cho thân chủ. Đồng thời cũng nhằm giúp cho HĐXX đánh giá toàn diện vụ án khi xét xử và nghị án, tránh thiếu sót và có thể gây oan sai, thiếu công bằng đối với các bị cáo bị đưa ra truy tố xét xử trong thời gian quá gấp gáp", luật sư Quynh nói.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh. Ảnh: Thanh Tùng

Ngoài luật sư Nguyễn Văn Quynh, luật sư Lê Văn Thiệp (Văn phòng luật sư Toàn Cầu) và 2 luật sư khác thuộc Đoàn luật sư Hà Nội cũng đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho bị can Thanh.

Ông Trịnh Xuân Thanh (51 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vào tháng 9.2016. Xác định ông Thanh bỏ trốn, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã quốc tế.

Gần một năm sau, Bộ Công an cho biết bị can Trịnh Xuân Thanh đã đến trực ban hình sự Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đầu thú vào ngày 31.7. Cơ quan công an đã tạm giam ông Thanh để làm rõ vai trò của bị can này trong vụ án thất thoát gần 3.300 tỷ đồng ở PVC và vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land.

2 tội danh Trịnh Xuân Thanh có thể phải đối mặt Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản là 2 tội danh Trịnh Xuân Thanh có thể phải đối mặt sau khi đầu thú.

Chiêu chiếm đoạt tiền tỷ của Trịnh Xuân Thanh

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2009, đầu năm 2010, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) có chủ trương chuyển tất cả các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản nhập vào PVC, trong đó có Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam - PVP Land.

Biết PVP Land chiếm 50,5% vốn tại dự án Nam Đàn Plaza (ở đường Phạm Hùng, Hà Nội), Lê Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Hòa Bình) tìm cách mua bằng được dự án Nam Đàn Plaza để có phương án đền bù căn hộ cho khách hàng đã bị ông này lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn tại dự án Thanh Hà Cienco5.

Thông qua môi giới, tháng 3.2010, Lê Hòa Bình đã ký hợp đồng đặt cọc mua 24 triệu cổ phần của PVP Land và các cổ đông còn lại của dự án với giá tương đương 52 triệu đồng/m2.

Thông qua ông Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng), phía mua cổ phần của PVP Land tại dự án Nam Đàn Plaza đã gặp được Trịnh Xuân Thanh. Sau khi bàn bạc, Đào Duy Phong (Chủ tịch PVP Land) ký tờ trình để PVC phê bán cổ phần tại Nam Đàn Plaza với giá thấp hơn thực tế là 34 triệu đồng/m2. Sau đó, Trịnh Xuân Thanh ký nghị quyết HĐQT triển khai việc chuyển nhượng này.

Các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Lê Hòa Bình ký với đại diện PVP Land có tổng giá trị hơn 190 tỷ đồng, giảm hơn 87 tỷ đồng so với mức giá bán chung.

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai người liên quan xác định Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 49 tỷ đồng trong tổng số hơn 87 tỷ đồng chênh lệch giá chuyển nhượng.

Trong đó, Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt 14 tỷ (đã hoàn trả người đưa), Đào Duy Phong chiếm đoạt 10 tỷ...

Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị truy tố tội Tham ô tài sản. Đồ họa: Sang Ngô

Trịnh Xuân Thanh khai nhận vali chứa tiền

Theo kết luận, động cơ phạm tội của Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong cùng một số đồng phạm khác là để chiếm đoạt tiền chênh lệch giá. Động cơ phạm tội của Đinh Mạnh Thắng là để được hưởng lợi tiền môi giới.

Theo quy chế của PVC, Thanh là người có quyền quyết định phê duyệt phương án, giá chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại dự án Nam Đàn Plaza do người đại diện phần vốn của PVC trình.

Tài liệu điều tra thể hiện Thanh đã được biết về giá chuyển nhượng cổ phần tương đương 52 triệu đồng/m2 do Đinh Mạnh Thắng thông báo. Thanh biết giá đất dự án Nam Đàn Plaza qua các báo cáo của PVP Land từ đầu 2010 cao hơn 34 triệu đồng/m2 nhưng vẫn chỉ đạo Đào Duy Phong gặp khách hàng chuyển nhượng cổ phần với giá 34 triệu để cùng các đối tượng chiếm đoạt số tiền chênh lệch giá.

Thanh thừa nhận đã nhận lời để nghị của Thắng về việc giúp đỡ, phê duyệt phương án bán cổ phần tại dự án Nam Đàn Plaza do Đào Duy Phong (Chủ tịch HĐQT PVP Land) đang trình lên Tổng công ty PVC xin phê duyệt.

Thanh đã nhận số tiền để trong vali từ Đinh Mạnh Thắng chuyển do Thái Kiều Hương nhờ.

Việc Thanh hoàn trả lại Thắng để trả cho Hương số tiền đã nhận diễn ra sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, tội phạm đã hoàn thành. PVP Land vẫn bị chuyển đoạt số tài sản này.

Kết luận điều tra khẳng định Trịnh Xuân Thanh đã phạm tội Tham ô tài sản theo Điều 278 Bộ luật Hình sự với vai trò chủ mưu, cầm đầu.