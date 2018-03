Trùm ma túy phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã sa lưới

Mang 2 lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, trùm ma túy Đỗ Thành Nam đã phẫu thuật thẩm mỹ để tránh bị nhận dạng. Sử dụng họ tên giả, tên này tiếp tục buôn hàng cấm khi trốn ở TP.HCM.

Sau 6 năm truy lùng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đỗ Thành Nam – trùm ma túy liên quan đường dây mua bán trái phép 32.000 bánh heroin.

2 lệnh truy nã

Đỗ Thành Nam (30 tuổi, quê Sơn La) là đối tượng chính trong chuyên án 006N do Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập năm 2012. Đây là đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử phòng chống tội phạm ma túy, do “nữ quái” Nguyễn Bích Ngọc cầm đầu.

Trùm ma túy Đỗ Thành Nam. Ảnh: Ngọc Bảo

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 147 bị can, thu giữ 112 bánh heroin, 115.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 20 tỷ đồng… Qua đấu tranh, cảnh sát xác định Ngọc và đồng bọn đã buôn bán, vận chuyển hơn 32.000 bánh heroin, 500.000 viên ma túy tổng hợp và 40 kg ma túy đá.

Sau khi Nguyễn Thị Bích Ngọc và các mắt xích trong đường dây bị bắt giữ, Nam bỏ trốn. Cuối năm 2012, Công an tỉnh Quảng Ninh đã truy nã nam thanh niên này.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trong thời gian trốn truy nã, Nam tiếp tục móc nối, cầm đầu đường dây vận chuyển chất cấm từ Sơn La về Hà Nội rồi đưa lên Cao Bằng tiêu thụ.

Tháng 9.2017, Công an TP.Hà Nội đã triệt phá đường dây này, bắt 3 đối tượng, thu 15 bánh heroin, 1 khẩu súng và 1 quả lựu đạn. Một lần nữa, Đỗ Thành Nam lại trốn thoát nên nhận thêm quyết định truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Phẫu thuật để che giấu thân phận

Trinh sát Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết Nam không lộ diện, chỉ đứng sau điều hành đường dây ma túy. Để che giấu thân phận, tên này sử dụng nhiều tên gọi, giấy tờ tùy thân khác nhau để giao dịch.

Theo nguồn tin trinh sát, Nam còn phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi nhận dạng, làm chứng minh nhân dân giả và liên tục di chuyển lưu động. “Đối tượng không bao giờ xuất hiện lâu ở một khu vực mà thoắt ẩn, thoắt hiện, hành tung rất bí ẩn” – trinh sát đeo bám trùm ma túy cho biết.

Sau nhiều ngày đeo bám, trinh sát phát hiện Nam lẩn trốn tại Cần Thơ. Tìm đến nơi trùm ma túy tá túc, cảnh sát nhận tin tên này đã bỏ trốn về Hậu Giang rồi lên TP.HCM.

Truy lùng khắp nơi, tổ công tác xác định Nam đang có mặt tại một nhà nghỉ ở quận 5. “Đối tượng sử dụng chứng minh thư giả để thuê phòng, đồng thời cắt mọi liên lạc với bên ngoài. Đồ ăn, hoặc bất kỳ thông tin gì đều được trao đổi qua một lái xe ôm thân tín của người tình”, trinh sát kể.

Từ những thông tin có được, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt được Đỗ Thành Nam khi trùm ma túy đang tìm đường trốn ra nước ngoài.

“Lúc đó đối tượng bất ngờ nên không kịp phản ứng. Đỗ Thành Nam thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy”, một cán bộ tham gia bắt giữ trùm ma túy 30 tuổi cho biết Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

