Trưởng công an xã nổ súng trong cuộc ẩu đả bị phạt hơn 3 triệu

Trưởng công an xã Thọ Trường (Thanh Hóa) bị kỷ luật vì không làm tròn trách nhiệm công tác đảm bảo an ninh trật tự, trực tiếp tham gia đánh nhau gây thương tích...

Trưởng công an xã Thọ Trường (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) xuất hiện trong clip ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên. Ông này còn rút súng bắn nhiều phát.

Ngày 5.10, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) Lê Đình Hải đã ký quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Trịnh Văn Hưng, Trưởng công an xã Thọ Trường - người đã dùng súng quân dụng nổ 2 phát liên tiếp khi nhóm thanh niên xảy ra ẩu đả khuya ngày 25.6.

Theo đó, ông Hưng bị kỷ luật cảnh cáo với lý do trên cương vị là Trưởng công an xã Thọ Trường đã không làm tròn trách nhiệm công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; trực tiếp tham gia đánh nhau gây thương tích; không tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ được trang bị cho trưởng công an xã.

Hành vi vi phạm của ông Hưng gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thọ Trường, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.

Ông Trịnh Văn Hưng, Trưởng công an xã Thọ Trường, dùng súng bắn hướng vào nhóm thanh niên đang ẩu đả trong đêm. Ảnh cắt từ clip.

Thời gian thi hành kỷ luật với ông Hưng là 12 tháng. Ngoài ra, thời gian nâng bậc lương tiếp theo của ông Hưng kéo dài thêm 6 tháng kể từ khi hết thời gian giữ bậc lương hiện hưởng.

Tối 25.6, tại một quán ăn đêm (vừa là quán bi-da) trên địa bàn thôn 7 (xã Thọ Trường) xuất hiện nhiều thanh niên. Do đã khuya nên ông Trịnh Văn Hưng, Trưởng công an xã, yêu cầu nhóm thanh niên trên giải tán.

Một số thanh niên ở xã khác không chịu về dẫn đến có to tiếng và xảy ra gây gổ.

Trước sự việc này, ông Hưng đã sử dụng súng bắn đạn cao su được trang bị, bắn chỉ thiên giải tán đám đông.

Công an huyện Thọ Xuân sau đó kết luận hôm xảy ra sự việc không phải ca ông Hưng làm nhiệm vụ. Việc sử dụng súng của ông này là chưa cần thiết và không đúng quy định.

Ông Hưng cùng 2 người khác bị phạt 750.000 đồng về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, ông Hưng cũng bị phạt 3 triệu đồng vì sử dụng súng quân dụng không đúng quy định.