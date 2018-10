Việt Nam có thể sửa được siêu xe Ferrari Tuấn Hưng với số tiền này

Bàn giao xe tai nạn cho Tuấn Hưng Sáng 18/10, Công an TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) bàn giao lại chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB bị tai nạn tại Km 52+100, trên cao tốc Nội Bà - Lào Cai, đoạn thuộc địa phận TP Việt Trì vào rạng sáng 16/10 cho nam ca sĩ Tuấn Hưng. "Do chiếc xe tự gây tai nạn nên hôm nay chúng tôi sẽ tạo điều kiện giải quyết hành chính để chủ xe làm công tác bảo hiểm. Chúng tôi cũng đã liên hệ với đại diện bên xe để sáng nay giải quyết" - đại diện Công an TP Việt Trì nói với tờ Người Lao Động.