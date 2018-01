Vờ muốn hàn gắn gia đình rồi... bán vợ sang Trung Quốc

Hai vợ chồng có khúc mắc tình cảm và đang sống ly thân mỗi người một nơi, Dương tình cờ quen và được một người rỉ tai chuyện đưa vợ bán sang Trung Quốc. Nghĩ đến số tiền lớn kiếm được từ việc bán vợ bằng mấy tháng đi làm công nhân nên Dương đồng ý.

Ngày 24.1, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Lữ Văn Dương (SN 1994) và Lữ Văn Khoa (SN 1989, cùng trú xã Hữu Kiệm) về hành vi mua bán người.

Khoa và Dương tại cơ quan công an.

Lữ Văn Dương đã có vợ là chị C (22 tuổi), do hai vợ chồng có khúc mắc nên tạm thời sống ly thân. Chị C đang làm việc ở Cửa Lò, Nghệ An, còn Dương làm công nhân ở Hà Nội. Vào tháng 4.2017, Khoa liên lạc với Dương rủ qua Trung Quốc làm ăn và rỉ tai đưa luôn cả chị C qua để bán cho người bản địa lấy làm vợ.

Nghĩ đến số tiền khá lớn từ việc bán vợ bằng mấy tháng lương làm công nhân nên Dương đồng ý. Để rủ được vợ, Dương gọi điện nói muốn hàn gắn gia đình và rủ chị C sang Trung Quốc làm ăn để nối lại tình cảm.

Sau nhiều lần nói chuyện, chị C đồng ý đi cùng chồng. Dương về Cửa Lò đón vợ rồi cùng Khoa và một người phụ nữ tên Thanh đón xe qua Trung Quốc. Khi đến nơi, chị C được một người đàn ông bản địa xem mặt và đồng ý mua với giá 70.000 nhân dân tệ tương đương với 250 triệu đồng.

Chị C phát hiện mình bị lừa bán nên đã gọi điện nói chuyện với Dương thì bị người chồng này “đe dọa” nếu không chịu làm vợ người đàn ông đó thì sẽ phải trả 40 triệu đồng mà gia đình đang nợ. Do không có tiền trả, chị C phải chấp nhận ở lại.

Về phần Dương, khi đã bán thành công vợ, gã được Khoa chia cho số tiền 8.000 nhân dân tệ (khoảng 22 triệu đồng) rồi về quê. Cuối năm 2017, chị C về nước và làm đơn tố cáo hành vi của Dương. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ để sớm khởi tố hai đối tượng ra trước pháp luật.

