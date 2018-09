Vụ 3 người bị giết: Nạn nhân nhận định mâu thuẫn nghi phạm gây án

(Dân Việt) "Khi tôi ra lấy nước vào ruộng lúa, ông Tiến bảo mày lấy hết nước vào ruộng nhà mày thì ruộng nhà tao làm gì có nước? Lúc đó, hai chú cháu cũng chỉ nói qua lại một vài câu bình thường...”, một nạn nhân nói với PV.

Ngày 26.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Tiến (53 tuổi, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Đối tượng Tiến tại cơ quan công an. Nguồn: Người Đưa Tin

Như Dân Việt đã đưa tin: Tiến bị xác định là nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người chết, 4 người bị thương nặng vào rạng sáng 25.9 tại thôn Phú Mỹ. Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên.

Chia sẻ của nạn nhân

Theo Thanh Niên: PV đã đến Bệnh viện Đa khoa T.Ư Thái Nguyên, nơi cả gia đình anh Vũ Xuân Nguyên (38 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Ngọt (26 tuổi), cùng con trai của vợ chồng anh Nguyên là cháu Vũ Đức Nhân (5 tuổi) đang cấp cứu, sau khi bị nghi phạm Tiến dùng dao truy sát.

Nằm nép mình trên giường bệnh, chốc chốc khuôn mặt chị Ngọt lại nhăn nhó vì đau đớn từ những vết thương chi chít trên người. Nhớ lại đêm kinh hoàng, chị Ngọt cho hay, thời điểm xảy ra vụ án là đêm khuya, lúc này cả nhà đang ngủ say giấc nên không hề biết Tiến vào nhà bằng cách nào.

Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọt đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa T.Ư Thái Nguyên. Ảnh: Thanh Niên

Sau gần 30 phút chồng chị vật lộn với Tiến để giữ mạng sống cho cả nhà, thì ông Nguyễn Tiến Hùng (50 tuổi, hàng xóm) chạy sang khống chế được đối tượng. "Khi đó mà chú Hùng không chạy sang giúp đỡ kịp thời thì có lẽ giờ này cả gia đình tôi đã bị đâm chết”, giọng chị Ngọt nghẹn lại.

Sau khi khống chế được đối tượng, vợ chồng chị Ngọt mới phát hiện con trai bị thương nặng ở cổ và ngực nên hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên. Sau đó, cả gia đình chị Ngọt được đưa vào Bệnh viện Đa khoa T.Ư Thái Nguyên cấp cứu, điều trị.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi về việc khi bị cơ quan công an bắt giữ, Tiến khai do có mâu thuẫn nhỏ với gia đình anh Nguyên từ trước nên nảy sinh bực tức dẫn đến vụ án mạng đau lòng, chị Ngọt cho hay, cách đây gần 1 năm, trong khi ra đồng lấy nước vào ruộng lúa, giữa chị và nghi phạm xảy ra tranh cãi nhỏ.

"Khi tôi ra lấy nước vào ruộng lúa, ông Tiến bảo mày lấy hết nước vào ruộng nhà mày thì ruộng nhà tao làm gì có nước? Lúc đó, hai chú cháu cũng chỉ nói qua lại một vài câu bình thường. Về sau tôi cũng không để ý đến chuyện đó. Thậm chí, đến ngày hôm qua (24.9 - PV), trước khi xảy ra vụ việc, ông Tiến vẫn sang nhà tôi uống nước chè, nói chuyện vui vẻ. Đâu ai ngờ sự việc đau lòng lại xảy ra với gia đình tôi cùng các nạn nhân khác!”, chị Ngọt nói.

Cũng theo chị Ngọt, việc Tiến có thể dễ dàng vào nhà chị là do gia đình chỉ khoá cổng chứ không khoá cửa nhà.

Theo anh Khoa - con rể nghi phạm, gia đình vợ anh này có một số người mắc bệnh về thần kinh và cách đây một thời gian, bố vợ anh có triệu chứng bị đau đầu.

Trước khi gây án khoảng 10 ngày, anh Khoa đã đưa bố vợ đi khám bệnh tại Bệnh viện huyện Phú Bình, các bác sĩ kết luận ông Tiến bị đau đầu và ảnh hưởng thần kinh.

Cũng theo lời của anh Khoa, sau khi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, mẹ vợ anh bị sốc nặng, nằm một chỗ, không đi lại được, còn vợ anh thì khóc liên tục vì việc làm kinh hoàng của bố.

Anh Ninh Văn Hải (46 tuổi), nhân chứng trong vụ án này, hiện vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo anh Hải, nghi phạm Tiến ở địa phương có tiếng là hiền lành, không uống rượu, cờ bạc hay xích mích với ai. Khi chứng kiến việc gây án, anh Hải “không dám tin đây là người hàng xóm vẫn tiếp xúc hàng ngày”.

Lời khai của nghi phạm

Cán bộ điều tra lấy lời khai Nguyễn Xuân Tiến. Nguồn: CAND

Theo CAND: Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 2h sáng 25.9, đơn vị nhận được tin báo của Công an xã Lương Phú và Công an huyện Phú Bình về sự việc nói trên nên đã tổ chức lực lượng xuống ngay hiện trường phối hợp điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1h sáng cùng ngày, nghi phạm Tiến tỉnh dậy, cầm dao thái thịt sang nhà anh Bích (hàng xóm, ở gần đó) gõ cửa. Anh Bích mơ màng tỉnh dậy mở cửa thì hốt hoảng khi thấy Tiến cầm dao đâm, nhưng may mắn đã né tránh được. Lúc này chị Hằng (vợ anh Bích) chạy ra thấy sự việc, hỏi lý do tại sao thì bị Tiến dùng dao đâm chết tại chỗ.

Anh Nguyễn Văn Hoạt (sát nhà anh Bích) nghe tiếng động, sang có lời can ngăn cùng bị Tiến dùng dao đâm tử vong ngay tại cửa. Cháu Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi, con trai anh Hoạt) nghe tiếng bố la lên liền vùng dậy chạy sang nhà anh Bích cũng bị Tiến đuổi theo. Cháu Hinh chạy vào nhà, leo lên cầu thang trốn thì bị đối tượng chém 8 nhát, gục ngay tại cầu thang.

Sau khi gây án, Tiến tiếp tục cầm dao đi bộ đến nhà anh Nguyên. Thấy cổng khoá, gọi cửa không được, đối tượng liền trèo qua cổng i-nốc vào nhà dùng dao tấn công anh Nguyên. Vợ anh Nguyên là chị Ngọt vùng dậy xem xét thì bị đối tượng tấn công. Lúc đó chị Ngọt đang ôm cháu Nhân ngủ, đối tượng đã chém cháu Nhân bị thương phải đi cấp cứu.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Hoà (là em trai của Tiến, nhà ở gần đó) và một số anh em hàng xóm đã nhảy vào can ngăn, tước dao và khống chế đối tượng.

Hậu quả, 3 người tử vong tại hiện trường là chị Hằng, anh Hoạt và cháu Hinh. Trong đó anh Hoạt và cháu Hinh là hai bố con, còn chị Hằng là chị dâu của anh Hoạt, đồng thời có họ hàng xa bên vợ của đối tượng Nguyễn Xuân Tiến. 4 người bị thương gồm anh Bích, anh Nguyên, chị Ngọt và cháu Nhân.

Tại Cơ quan điều tra, Tiến thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng mình đã mất ngủ từ khoảng 1 tháng nay, cộng với một số mâu thuẫn nhỏ với anh Bích và chị Ngọt khiến nghi phạm cay cú. Đêm qua, Tiến không ngủ được nên đã dậy đi lấy dao gây nên tội ác tày trời…

Trao đổi với PV Dân Việt về nghi phạm Tiến, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trước khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng, Tiến không có bệnh án tâm thần, đối tượng cũng chưa phải điều trị bệnh tâm thần.

Vụ trọng án đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

Nguồn: Người Đưa Tin