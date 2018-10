Vụ 4 người 1 nhà treo cổ tử vong: Tự sát do áp lực nợ nần?

(Dân Việt) "Mấy hôm trước người quen đến đòi tiền, nhưng T chưa có trả. Tối qua (19.10) vợ chồng em ấy vẫn vui vẻ với nhau, không hiểu sao giờ lại xảy ra chuyện đau đớn thế này", chị gái anh T đau đớn kể lại.

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay, người thân bàng hoàng phát hiện cả 4 người trong 1 gia đình chết trong tư thế treo cổ ở phòng ngủ, gồm: Anh Nguyễn Tiến T (SN 1989), chị Nguyễn Thị Huyền Th (SN 1994, vợ anh T) và 2 con là cháu Nguyễn Đăng K (SN 2012), cháu Nguyễn Thị Huyền T (SN 2014).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VNE

Lời kể đau đớn của người thân nạn nhân

Theo VNN: Con đường dẫn vào thôn Minh Châu (xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sáng nay đông nghịt người. Hay tin cả gia đình anh Nguyễn Tiến T chết trong tư thế treo cổ, rất đông người dân tới chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Lực lượng chức năng huyện Kỳ Anh sớm có mặt để giữ an ninh trật tự, điều tra sự việc.

Chị Nguyễn Thị Liễu (30 tuổi), chị gái anh Thành kể lại, 5h sáng nay, chị mang chổi sang gia đình anh T dọn dẹp thì phát hiện vợ chồng anh T và 2 cháu đang ở tư thế treo cổ trong phòng ngủ. Chị Liễu hoảng hốt hô hoán hàng xóm đến tháo dây nhưng cả 4 người đã tử vong trước đó.

Chị Nguyễn Thị Liễu, người phát hiện 4 người treo cổ lúc rạng sáng. Ảnh: VNN

"Khi tôi đến thấy anh chị và các cháu treo cổ cả rồi. Tôi la hét kêu hàng xóm đến cứu. Mọi người tháo dây ra nhưng đã quá muộn", chị Liễu nức nở.

Gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố mẹ chị Liễu, anh T mất sớm. Anh là con trai thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em.

Chị Liễu cho biết, cách đây không lâu, anh T có vào Quảng Bình và ăn trộm của người dân một chiếc điện thoại 5 triệu đồng và bị công an bắt.

"Mấy hôm trước người quen đến đòi tiền, nhưng T chưa có trả. Tối qua vợ chồng em ấy vẫn vui vẻ với nhau, không hiểu sao giờ lại xảy ra chuyện đau đớn thế này", chị Liễu nói.

Người thân đau đớn trước thảm cảnh. Ảnh: VNN

Ngồi nhoài người trên tấm chiếu rải trước nhà nạn nhân, bà Nguyễn Thị Thụy (61 tuổi, dì ruột của anh T) khóc nghẹn kể, gia đình anh T thuộc diện hộ cận nghèo. Mới đây xã hỗ trợ cho anh 40 triệu đồng để xây nhà.

"Nhà đang xây dở thì xảy ra sự việc, thương chúng quá. Đau đớn quá trời ơi...", bà Thụy nghẹn ngào.

Theo ông Phan Bá Vỹ, cậu ruột anh T, trước đây anh sống bằng nghề sửa xe máy trước cổng làng.

Tự tử vì bế tắc nợ nần?

Theo VNE: Trưa nay, nhà chức trách Hà Tĩnh cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện 2 bức thư tuyệt mệnh.

Clip: Nhà chức trách thông tin về bức thư tuyệt mệnh. Nguồn: VNE

Theo VNN: Ông Dương Xuân Tĩnh, công an viên cho biết, trước khi chết, chị Th viết thư để lại cho bố và em gái.

"Nội dung cơ bản chị Th trình bày do bất lực trong nợ nần không có trả. Chị nhắn nhủ lúc bố và em nhận được thư này thì con đã chết rồi", ông Tĩnh nói.

Như Dân Việt đã đưa tin: Trưởng Công an xã Kỳ Hợp Lê Văn Vượng cho biết: “Nội dung của bức thư tuyệt mệnh mà chị Th viết là chịu áp lực của hàng xóm dị nghị bởi cách đây 4 ngày, anh T vào tỉnh Quảng Bình ăn trộm điện thoại của người dân và bị công an tỉnh này bắt giữ. Sau đó, anh được cho tại ngoại để công an tiếp tục điều tra và xác minh nhân thân. Sự việc anh T ăn trộm bị hàng xóm đồn đoán. Do không chịu được áp lực nên vợ chồng anh và 2 con đã treo cổ tự tử”.

Trước tình cảnh đau xót cả 4 người trong gia đình anh T tử vong, sáng nay các cơ quan, đoàn thể và người dân xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã đứng ra quyên góp tiền làm đám tang cho 4 nạn nhân.