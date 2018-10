Vụ bé sơ sinh bị ném ở chung cư Linh Đàm: Bạn trai cũ nói gì?

Luật sư Lê Anh Tú - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội trả lời phóng viên Đất Việt cho biết: Sau khi tiến hành điều tra, nếu cơ quan chức năng chứng minh được người mẹ khiến cho con mình tử vong thì có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ" theo điều 124 Bộ luật Hình sự 2015. Để thỏa mãn tội danh này cần có 2 yếu tố: người phạm tội là mẹ đẻ, nạn nhân là trẻ sơ sinh dưới 7 ngày tuổi. Khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù. Với trường hợp đứa trẻ tử vong rồi mới bị vứt bỏ (ném đi), thì người có hành vi ấy sẽ bị truy tố về tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" theo Điều 319 Bộ luật Hình sự 2015. Cụ thể: 1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; b) Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa; c) Vì động cơ đê hèn; d) Chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt.