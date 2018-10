Vụ cào xước xe Camry để trả thù: Đã tìm ra danh tính quý bà sang chảnh chưa?

(Dân Việt) Bà Nh., chủ nhân xe Camry bị cào xước vừa có đơn đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án hình sự và tiến hành giám định thiệt hại chiếc xe của mình.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào chiều tối 28.9, tại khu vực đường Tam Trinh (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ mâu thuẫn giao thông nhỏ.

Trong đó, một xe ô tô của 2 người phụ nữ đi sai chiều vẫn ngang nhiên đối đầu với chiếc xe Camry đi đúng chiều của bà N. (SN 1967, trú tại phường Yên Sở). Khi bị CSGT yêu cầu lùi xe, nhường cho xe đi đúng, chiếc xe chạy ngược chiều đã quay đầu, bám theo xe của bà N. tới gần 1km.

Sau đó, lợi dụng lúc bà N. vào nhà, một phụ nữ trên chiếc xe đi sai đã xuống "trả thù" bằng cách cào xước toàn bộ chiếc Camry.

Hành vi phá hoại tài sản này đã lọt hoàn toàn vào camera, khiến dư luận bức xúc.

Thông tin trên Dân trí cho biết, hôm nay (3.10), chị Nguyễn Thị N. (trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chủ xe Camry bị người phụ nữ ăn mặc sang trọng lén cào xước) cho biết, chị đã làm đơn đề nghị khởi tố vụ án gửi Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai.

“Tôi mong muốn cơ quan công an điều tra vụ việc đến cùng, việc đi làm lại vỏ xe là chuyện bình thường nhưng phải điều tra ra kẻ phá hoại tài sản của công dân. Họ đã đi sai luật rồi nhưng lại còn có hành vi xấu như thế phải xử lý theo pháp luật”, bà N cho biết.

Trong đơn, chủ xe Camry đề nghị nhà chức trách sớm giám định thiệt hại tài sản.

Nguồn trên dẫn thông tin từ Công an quận Hoàng Mai cho hay, đơn vị này đang tiến hành định giá thiệt hại tài sản của chị N.

Theo công an, hiện vẫn chưa xác định được danh tính người phụ nữ lén cào xước xe Camry của chị N., chiếc ô tô đi ngược chiều xảy ra xích mích với chị N. cũng chưa xác định được vì sự việc xảy ra chiều tối. Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy xét camera truy tìm danh tính người phụ nữ có hành vi cào xe.

"Hiện chúng tôi đang tiến hành định giá thiệt hại tài sản của chị N., chỉ dựa trên yêu cầu của bị hại là chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án", Công an quận Hoàng Mai cho biết trên Dân trí.

Chị N. trước đó mang xe tới gara và được hãng báo giá ban đầu chi phí sửa là 24,2 triệu đồng.

Trên báo An ninh Thủ đô, luật sư Nguyễn Thị Thu, Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích: Hành vi cào xước xe sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phải bồi thường thiệt hại cho chủ xe.

Theo bà Thu, việc có xử lý hình sự người cào xước xe hay không phụ thuộc vào giá trị tài sản bị thiệt hại và người bị thiệt hại phải có đơn yêu cầu. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì hành vi người phụ nữ dùng vật nhọn cào xước xe Camry có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, BLHS 2015 sửa đổi.