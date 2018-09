Vụ mẹ đơn thân bị cần trục rơi trúng tử vong: Xé lòng con hỏi mẹ đâu

(Dân Việt) "Con bé (chị Hằng - PV) mất gần một ngày rồi mà gia đình tôi có dám cho cháu L.A biết đâu. Giờ trẻ con chúng nó lớn và thông minh lắm, cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân rồi. Từ sáng đến giờ, cháu A cứ hỏi mẹ đâu?, rồi ngồi buồn khóc một mình khiến những bậc làm cha, ông như chúng tôi đau xé lòng...", cậu ruột của nạn nhân đau xót nói.

Clip: VNE

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 18 giờ hôm nay (27.9), tại công trường xây dựng của tòa nhà trên đường Lê Văn Lương (đoạn gần cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, thuộc quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

Theo đó, thanh sắt bất ngờ rơi xuống đường, trúng 3 xe máy đang lưu thông qua đây. Hậu quả của sự việc khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, 3 xe máy hư hỏng.

Chiều ngày 28.9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q. Thanh Xuân - TP. Hà Nội cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người tại dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê (đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chính) khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn tối 27.9.

Theo Tri thức trẻ, cuối chiều 28.9, tro cốt chị Dương Thị Hằng (SN 1987, trú tại thôn Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh - nạn nhân bị cần trục rơi trúng tử vong trên đường Lê Văn Lương, Hà Nội) được người thân đưa về quê làm các thủ tục mai táng.

Dự kiến trong ngày 29.9, gia đình sẽ làm các thủ tục đưa di cốt chị Hằng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chị Hằng và con gái trước thời điểm gặp nạn.

Trước sự ra đi quá đột ngột của cháu gái, ông Nguyễn Văn Phương (cậu ruột chị Hằng - PV) nghẹn ngào nói: Hằng là một người rất chịu khó, bản lĩnh, cá tính và đặc biệt rất yêu thương con gái.

Mỗi lần về quê, hai cậu cháu được gặp nhau lại tâm sự đủ mọi chuyền từ công việc đến gia đình. Cháu gái ông luôn là người cởi mở và lắng nghe những đóng góp, chia sẻ của cậu ruột.

Trong lần về quê gần đây nhất, ông Phương cùng Hằng ngồi tâm sự về tương lai sắp tới của cháu Phạm Thanh L.A. (SN 2012 - con gái chị Hằng) khi được đưa lên Hà Nội học và ở gần mẹ.

Hằng nói với ông về những dự định tương lai cho hai mẹ con sáng ngời, vậy mà hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, mọi dự định bị cuốn đi như cơn gió.

"Con bé (chị Hằng - PV) mất gần một ngày rồi mà gia đình tôi có dám cho cháu L.A biết đâu. Giờ trẻ con chúng nó lớn và thông minh lắm, cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân rồi.

Từ sáng đến giờ, cháu A cứ hỏi mẹ đâu?, rồi ngồi buồn khóc một mình khiến những bậc làm cha, ông như chúng tôi đau xé lòng...", ông tâm sự.

Nỗi đau mất mát người thân rồi cũng sẽ dần qua đi theo năm tháng, con gái của chị Hằng sẽ ngày một lớn lên, khi đến tuổi trưởng thành, L.A sẽ cảm thấy thiệt thòi vì thiếu vắng sự chăm sóc, nuôi dưỡng của bố và mẹ.

Ai sẽ là người chăm lo tương lai cho cháu L.A là câu hỏi được gia đình ông Phương lo lắng nhất sau khi tang lễ chị Hằng kết thúc. Vợ chồng ông Dương Văn Kỳ (bố đẻ chị Hằng - PV) tuổi cao, sức yếu chẳng khác gì chiếc lá vàng trên cây. Gia đình chỉ mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời phía đơn vị gây ra vụ tai nạn phải có trách nhiệm chăm sóc cho cháu L.A đến tuổi trưởng thành.

Trao đổi với Zing.vn, luật sư Trần Thu Nam (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết với hậu quả chết người xảy ra thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm.

Luật sư Nam chỉ ra theo hình ảnh của người đi đường và báo chí ghi lại, công trình đang thi công không hề có lưới che chắn. Do vậy, luật sư cho rằng vụ việc này vi phạm quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công, xây dựng công trình.

"Hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại Điều 298 BLHS 2015 (sửa đổi năm 2017). Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm tùy theo mức độ, tính chất", luật sư Nam nhận định.