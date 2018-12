Vụ nữ sinh chết oan vì bố đâm nhầm: Lời kể đau đớn của người mẹ

Trao đổi với PV, chị Lại Thị Thu (mẹ nạn nhân) kể lại: “Trong lúc xích mích với tôi, do hoa mắt nhìn nhầm con gái tưởng là tôi nên anh Sang đã vô tình dùng kéo đâm vào con gái khiến cháu tử vong ngay sau đó”.

Liên quan đến nghi vấn người đàn ông đâm chết con gái vì mâu thuẫn với vợ xảy ra ngày 18/12, tại thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, hung thủ bước đầu được cho là Phan Văn Sang (SN 1974) trú tại xã Hán Quảng và cũng chính là bố đẻ của nạn nhân.

Qua trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị Lại Thị Thu - mẹ nạn nhân là người chứng kiến toàn bộ sự việc. Chị đau đớn kể lại: “Tối hôm ấy, khi tôi đi làm về thì thấy mấy bố con ở nhà đang to tiếng với nhau. Thấy chồng có biểu hiện say rượu nên tôi cũng chỉ hỏi sao có chuyện gì thì chồng tôi quát và mắng chửi mẹ con tôi. Biết là chồng đang say nên tôi không nói gì và xuống dưới nhà rửa chân tay.

Không dừng lại ở đó, anh Sang tiếp tục tắt đèn ở nhà tắm không cho tôi tắm rửa, vì quá bức xúc nên tôi và chồng có to tiếng với nhau. Đúng hôm đó cháu ngoại tôi cũng mới về đây chơi, vì lo cho cháu nhỏ nên tôi đã gọi điện cho bố và nhờ gọi taxi chở cháu về nhà để tránh nạn. Khi mọi người đưa cháu ra đến cổng, vì tưởng tôi gọi người đến làm lớn chuyện kèm theo có hơi men trong người nên anh ấy đã cầm kéo ra dọa đánh tôi".

Chị Lại Thị Thu, mẹ nạn nhân và cũng là vợ của hung thủ kể lại vụ việc.

"Thế nhưng do thể trạng yếu, cũng như đang say khiến chồng tôi không thể làm chủ bản thân đã vô tình ngã vào người con gái út đang đứng gần đó. Vì cú ngã bất ngờ nên mọi người không kịp phản kháng, kết quả mũi kéo đâm thẳng vào người con gái tôi khiến con bé bất tỉnh.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện để cấp cứu nhưng đáng tiếc là cú đâm vào đúng chỗ hiểm nên con tôi đã tử vong”, chị Thu cố gắng giữ bình tĩnh kể lại.

Trước đó, như đã thông tin, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 18/12, do mâu thuẫn vợ chồng, Phan Văn Sang (SN 1974) và chị Lại Thị Thu (SN 1979), vợ anh Sang, ở thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, đã xảy ra xô xát, cãi vã.

Đỉnh điểm trong cơn tức giận, Sang nhìn nhầm con gái là Phan Thị Ng. (SN 2002), lúc đó đang đi ra cổng, thành vợ của mình. Nghĩ vợ làm lớn chuyện, gọi người đến nên Sang đã dùng kéo đâm vào ngực con gái khiến nạn nhân tử vong.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.