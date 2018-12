Vụ thác loạn ma túy tập thể ở karaoke Dubai: Mổ xẻ 'tội' cô giáo

Trao đổi với báo chí, ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, ông rất bất ngờ khi biết thông tin này. "Tôi cũng mới đọc báo về thông tin này chứ chưa nhận được văn bản chính thức. Tuy nhiên, nếu sự thật đúng là cô giáo đưa ma túy vào phòng hát karaoke đó thì càng không thể chấp nhận được', ông Hùng nói. Trong một diễn biến mới liên quan đến việc này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê, đã có lệnh tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền (31 tuổi, trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh), Phan Văn Quỳnh (28 tuổi) và Biện Thị Lý (36 tuổi), cùng trú tại Thị trấn Hương Khê để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 3 đối tượng bị khởi tố trong vụ "tiệc ma túy" ở karaoke Dubai ở Hà Tĩnh. Ảnh: VNN Bị can Quỳnh bị bắt tạm giam vì làm nghề tiếp thị sữa, đi khỏi địa bàn nhiều nên công an buộc phải áp dụng biện pháp tạm giam 2 tháng. 2 bị can Biện Thị Lý và Nguyễn Thị Thanh Huyền được tại ngoại.